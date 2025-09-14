Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pablo Sánchez, en el centro con una de sus incubadoras portátiles, en un hospital en Sierra Leona. R. C.

El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras 'low cost'

Pablo Sánchez envía a países pobres su máquina portátil que 'revive' a miles de prematuros. «He visto a niños envueltos en papel de aluminio»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:14

A Pablo Sánchez Bergasa (Pamplona, 32 años) nunca se le olvidará aquella imagen de varios bebés prematuros a los que habían envuelto en papel de ... aluminio o depositado en cajas de zapatos junto a un radiador para mantenerlos calientes y tratar de salvarles la vida. Esta escena real ocurrió en 2015 en un hospital de Sierra Leona a donde había viajado con compañeros de la Universidad CEU San Pablo, pero podía haber sucedido en cualquier sanatorio sin recursos de Nepal, Perú, Cabo Verde o Ucrania, países donde ahora opera su ONG Medicina Abierta al Mundo.

