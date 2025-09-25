Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025
Imágenes del embalse de Los Melonares. EP

Un informe recomienda triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros

Según el Estudio, esta inversión permitiría evitar un impacto económico de 88.400 millones de euros en los próximos años

C. P. S.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:00

Facsa, empresa 'origen' de Grupo Gimeno y referente en la gestión integral del agua, ha presentado su II Estudio sobre el impacto de los extremos ... climáticos en los recursos hídricos, elaborado junto a Red2Red. El documento subraya que el aumento de fenómenos climáticos extremos —sequías prolongadas, lluvias torrenciales, olas de calor e inundaciones— representa uno de los mayores retos del siglo XXI para la gestión del agua. Estos eventos afectan tanto la disponibilidad como la calidad del agua, alterando ecosistemas y poniendo en riesgo infraestructuras críticas y sectores clave como la agricultura, la industria y el turismo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Guerra del ruido: «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  3. 3 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  4. 4 HiperDino celebra a lo grande 40 años con los mayores premios de su historia
  5. 5 Una menor relató como su tío abusaba de ella en Telde: «Me amenazaba con matar a mi madre si contaba lo que me hizo»
  6. 6 Elije bien tu súper en Canarias: la diferencia entre comprar en uno u otro llega a los 2.000 euros al año
  7. 7 La Aemet advierte de subidas de temperatura a las puertas del fin de semana y deja lejos la borrasca Gabrielle
  8. 8 Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
  9. 9 Las empresas de guaguas avisan de que sin el compromiso de los cabildos no habrá solución al paro
  10. 10 Así es el interior del Tajogaite: publican una radiografía inédita del volcán de La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un informe recomienda triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros

Un informe recomienda triplicar la inversión anual en resiliencia hídrica hasta los 6.000 millones de euros