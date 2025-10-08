Una influencer canaria denuncia un ataque tránsfobo en Madrid: «Saquen al muchacho este» Keyla Suárez señala en redes sociales que sufrió insultos tránsfobos por parte de las dependientas de una tienda de maquillaje en Callao

Keyla Suárez, una influencer canaria con más de 60 mil seguidores en Instagram y exparticipante de la 'La Isla de las Tentaciones', denuncia que sufrió un ataque tránsfobo en una tienda de Primor en Callao (Madrid). Según explica en un vídeo en Instagram,las trabajadores de la tienda se refirieron a ella en masculino en reiteradas ocasiones.

La canaria relata que entró «a la tienda por maquillaje» y salió «con montón de insultos tránsfobos por parte de las dependientas». La influencer muestra su indignación en el vídeo y cuenta que las empleadas llegaron a reírse de ella. Uno de los comentarios que escuchó por parte de las trabajadores fue «saquen al muchacho este».

La creadora de contenido asegura que una clienta de la tienda confirmó su versión y admitió que las trabajadoras gritaron «sácalo», «saquen a este tío de aquí» varias veces. La influencer añade por último que la empresa aún no se ha pronunciado al respecto.