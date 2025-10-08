Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Keyla Suárez, una influencer canaria, relata el ataque tránsfobo que sufrió en Madrid.
Keyla Suárez, una influencer canaria, relata el ataque tránsfobo que sufrió en Madrid. C7

Una influencer canaria denuncia un ataque tránsfobo en Madrid: «Saquen al muchacho este»

Keyla Suárez señala en redes sociales que sufrió insultos tránsfobos por parte de las dependientas de una tienda de maquillaje en Callao

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Keyla Suárez, una influencer canaria con más de 60 mil seguidores en Instagram y exparticipante de la 'La Isla de las Tentaciones', denuncia que sufrió un ataque tránsfobo en una tienda de Primor en Callao (Madrid). Según explica en un vídeo en Instagram,las trabajadores de la tienda se refirieron a ella en masculino en reiteradas ocasiones.

La canaria relata que entró «a la tienda por maquillaje» y salió «con montón de insultos tránsfobos por parte de las dependientas». La influencer muestra su indignación en el vídeo y cuenta que las empleadas llegaron a reírse de ella. Uno de los comentarios que escuchó por parte de las trabajadores fue «saquen al muchacho este».

La creadora de contenido asegura que una clienta de la tienda confirmó su versión y admitió que las trabajadoras gritaron «sácalo», «saquen a este tío de aquí» varias veces. La influencer añade por último que la empresa aún no se ha pronunciado al respecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  3. 3 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  4. 4 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  5. 5 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  8. 8 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  9. 9 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina
  10. 10 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una influencer canaria denuncia un ataque tránsfobo en Madrid: «Saquen al muchacho este»