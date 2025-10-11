Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

EP

Un incendio en un edificio de Gran Vía obliga a cortar la circulación entre Cibeles y Plaza de España

El humo ha levantado la alarma en el centro de Madrid, justo cuando se celebran actividades culturales y conciertos por el Día de la Hispanidad

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:09

Comenta

Un incendio en la azotea de un edificio de la Gran Vía de Madrid ha obligado a los servicios de emergencias a cortar la circulación ... entre la plaza de Cibeles y la plaza de España. Aunque según los servicios de emergencias no hay heridos, el intenso humo ha obligado a la actuación de hasta tres dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid así como a la intervención de la Policía Municipal.

