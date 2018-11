Impiden informar sobre la huelga a los funcionarios de Las Palmas II

El personal de los centros penitenciarios de Canarias ha convocado a una huelga desde el pasado sábado 17 hasta mañana martes 20 con el fin de que el Ministerio del Interior acepte reivindicaciones laborales y económicas de un colectivo que envejece sin reposición.

Sin embargo, según denuncian, no han podido llevar a cabo el derecho a huelga debido a que la dirección del centro de Las Palmas II, en Juan Grande, ha obstaculizado tanto el pasado sábado como este lunes que la plataforma de funcionarios penitenciarios informen a los compañeros que están cumpliendo con los servicios mínimos.

«La dirección del centro no nos permitió manifestarnos el sábado y otro tampoco con la ayuda de la Policía Nacional. Cortaron la carretera, no nos dejaron entrar al centro y no nos han permitido que realicemos el piquete informativo con los compañeros, por lo que están incumpliendo con el artículo 28 de la Constitución sobre el derecho a la huelga», aseveró a CANARIAS7 el representante sindical Alfredo Piaya.