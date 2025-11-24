Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

25N | Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres

La violencia vicaria se ceba con más de 1.400 niños

R.M.

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:38

Comenta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentó ayer junto a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, la campaña institucional 'La búsqueda del tesoro', con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra hoy 25 de noviembre. El objetivo de este año es concienciar a la sociedad sobre la violencia vicaria como una forma extrema de violencia de género y sensibilizar sobre su devastador impacto.

Desde 2013, son 65 los menores asesinados por violencia de género, de ellos, 38 menores fueron asesinados por violencia vicaria, es decir, por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres para hacerles daño a ellas. Los otros 27 son menores de edad asesinados en el mismo acto que la madre o bien mujeres menores de edad asesinadas por sus parejas.

Redondo quiso recordar que «el asesinato es la punta del iceberg», pero también existe «mucha violencia soterrada en el día a día que podemos considerar violencia vicaria». La violencia de género no letal, que es menos visible, es considerablemente más frecuente y afecta a un número mucho mayor de víctimas en su vida cotidiana. Se calcula que 1.400 niños son utilizados para hacer daño a sus madres y que las conductas violentas generan en los menores traumas, problemas de desarrollo, depresión o ansiedad, además tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud cuando sean adultos. Estas situaciones de violencia suelen aparecer o intensificarse durante los procesos de ruptura.

