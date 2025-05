El nuevo Viogén busca combatir la violencia machista con una mejor coordinación

Solo 45 de los 88 municipios de Canarias están inscritos en el sistema

No toda Canarias trabaja con el sistema Viogén, pese a las repercusiones negativas que esto puede tener en las víctimas. «Si no recuerdo mal, tenemos 45 ayuntamientos inscritos o que han firmado el convenio de Viogén con la Secretaría del Estado y seguimos trabajando para que, los que no están, se unan a este convenio», cuando en el archipiélago existen 88 municipios. Así lo detalló el coordinador de las unidades contra la violencia sobre la mujer de la Delegación de Gobierno en Canarias, Alberto García.

Como consecuencia, los agentes de la Policía Local de estos municipios«no trabajan en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», lo que deviene en una situación de desamparo para muchas mujeres. «Es una apreciación subjetiva, pero entiendo que sí. Si existen fuerzas de seguridad, tanto del Estado como del Ayuntamiento, lo ideal sería que trabajaran en coordinación», arguye el coordinador. Al mismo tiempo, especificó que estos ayuntamientos no se acogen al sistema Viogén fundamentalemente por «falta de personal».

De forma paralela, el jefe superior de la Policía de Canarias, Jesús María Gómez, lamentó que ya existe una víctima de este tipo de violencia en el archipiélago en lo que va de año, cuando en 2024 no se registró ninguna.

El general jefe de la Guardia Civil en la Zona de Canarias, Juan Hernández, valoró muy especialmente la colaboración de la Policía Local adherida al protocolo, sobre todo en las labores de atención y protección de las víctimas.

El sistema Viogén es una herramienta de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que lleva en funcionamiento desde junio de 2007.