Nuevas formas de desinformación antifeminista para los jóvenes

Un discurso renovado y más sofisticado riega las redes sociales para negar la violencia machista y atacar al movimiento feminista: con desinformación que mezcla teorías de la conspiración con datos falsos, estudios manipulados y un lenguaje rebelde adaptado a las tendencias para llegar al público joven. Las narrativas desinformadoras tienen como diana los movimientos feministas, con argumentos como que el feminismo supone una amenaza para la familia tradicional, la negación de la violencia machista o la existencia de denuncias falsas, señala Anita Fuentes, investigadora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense.

Fuentes investiga en TikTok contenidos que se engloban en la «manosfera», un concepto que hace referencia a los espacios virtuales donde circulan mensajes antifeministas, misóginos y negacionistas de la violencia de género, basados en desinformación, datos falsos u opiniones sesgadas.

Estudios manipulados

Los mensajes no niegan necesariamente las cifras de víctimas de violencia de género o de mujeres que han sufrido agresiones sexuales, pero esgrimen que la mayoría de los agresores son extranjeros o las contraponen a los datos de hombres asesinados para negar que se trate de una cuestión de género. En un vídeo con casi medio millón de reproducciones en TikTok, un conocido creador de contenidos, quien se jacta habitualmente de ser «antifeminista», señala que «más de 1.700 estudios» demuestran que la violencia es «bidireccional», pero que el hombre, al ser «más fuerte», es quien termina matando. La afirmación se basa en una web que alude a dos estudios como prueba. Por un lado, uno de ellos, tal y como ha comprobado Efe, no hace referencia a «violencia física» o «psicológica» en la pareja, sino a cualquier tipo de «agresión» que puede dañar la «propia relación» romántica de forma abstracta. Asimismo, el segundo toma como muestra investigaciones realizadas en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica. Sin embargo, en todos ellos, las mujeres sufren en mayor medida que los hombres violencia dentro del ámbito de la pareja, según datos de organismos públicos de estos países. Para Jordi Bonet i Martí, profesor de Sociología en la Universitat de Barcelona, los discursos tienen en común que «se basan en cierta apariencia de cientificidad, con datos supuestamente científicos, pero no se cuenta que o se tratan de datos descontextualizados o fueron hechos por centros de pensamiento neoconservadores».

A golpe de algoritmo

Por su parte, Fuentes apunta a que estos creadores se sirven de mensajes simples que adaptan a cada plataforma, utilizando en muchas ocasiones el humor y aprovechando los recursos de cada red social para llegar a un público más amplio. Menciona como ejemplos el uso de músicas virales en TikTok para transmitir unas emociones concretas, el formato dúo -en el que un internauta puede responder al contenido de otro- o la organización de debates en Twitch, en los que no existe «pluralidad de opiniones» y que sirven para «reforzar» esos mensajes misóginos.

Asimismo, estos discursos se han adaptado a la realidad y al avance del feminismo, señala Fuentes, que ilustra cómo en los últimos años la cuestión del consentimiento se convirtió en blanco de movimientos antifeministas. Así, en España, en pleno debate por la ley del 'solo sí es sí', que pone el consentimiento como elemento central, se viralizó en redes sociales que esta norma obligaría a los hombres a firmar una autorización para mantener relaciones sexuales con mujeres.

Memes y conspiración

Un repaso por las principales cuentas de YouTube de estos «influencers» da cuenta de que muchos han migrado en el último año a TikTok, donde hay más audiencia joven a la que seducen con humor y memes, como el que anima a tomarse la «píldora roja» para «despertar» y descubrir el mundo tal como es, en referencia a la película 'Matrix'. «Un mundo en el que los hombres son los que están discriminados por las mujeres, defienden ellos», explica Bonet i Martí. Además, sus mensajes suelen converger con teorías de la conspiración sin sustento, como cuando acusaron a la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 en España de originar la pandemia de la covid.

En América Latina, uno de los «influencers» conocido por predicar mensajes antifeministas y con más de dos millones de seguidores en YouTube también aseguró en una publicación en redes que la ONU instó a los países a implementar políticas de género para reducir la población.