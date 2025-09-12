Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Carta abierta a la consejera Delgado: frente al relato, los datos. El ICI está muerto

Los hechos no admiten discusión. Frente a discursos que hablan de «herencias envenenadas», deben primar el dato y la responsabilidad institucional. La igualdad vuelve a tratarse como una asignatura optativa en esa agenda política de la que usted es responsable

Kika Fumero

Ex directora del Instituto Canario de Igualdad

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:36

Señora Delgado, no me había pronunciado hasta ahora porque sé lo que es estar dentro de un gobierno, y conozco los tiempos y las dificultades. ... Pero también conozco de sobra las múltiples estrategias que existen para tirar balones fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

