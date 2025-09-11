Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Tenerife. C7

El Juzgado da un mes de plazo a una hermandad religiosa canaria para admitir a las mujeres

La autoridad judicial ordena ejecutar la sentencia confirmada por el Constitucional en 2020

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:52

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife notificó el pasado martes 9 de septiembre el auto y el decreto que da un mes de plazo a la hermandad religiosa Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) para anular el artículo 1º de sus estatutos, que excluye que las mujeres aspiren a ser socias de la misma.

El Juzgado le obliga a «remover» este obstáculo a las mujeres, al entender que vulnera los derechos fundamentales de igualdad, de no discriminicación por razón de sexo y el derecho de asociación.

El auto firmado por la autoridad judicial y el decreto dictado por el letrado de la Administración de Justicia son consecuencia del incidente de ejecución de sentencia instado por la vecina de Tenerife que en 2020 consiguió que el Juzgado le diera la razón y dictara sentencia declarando la vulneración de derechos y la obligación de la hermandad de ajustar sus estatutos a los derechos fundamentales que proclama la Constitución.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia, dictada el 11 de marzo de 2020, fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2024.

La autoridad judicial concede un mes a la hermandad (a partir del pasado 9 de septiembre) para anular el artículo discriminatorio de sus estatutos, le impone las costas del proceso y le apercibe de la imposición de multas en el caso de que incumpla la orden.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) ha celebrado la decisión de juzgado porque viene a «ratificar» el posicionamiento del Tribunal Constitucional.

«La esclavitud es una institución muy querida por los laguneros y las laguneras y entendemos que vetar el acceso a las mujeres es una situación anómala que no tiene cabida en pleno siglo XXI y que debe ser corregida«, ha apuntado.

Por ello, confía en que «pronto» se pueda ver a las mujeres que lo deseen como «miembros de pleno derecho de la Esclavitud y desfilar junto a la venerada imagen del Cristo de La Laguna».

