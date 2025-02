La grúa y la guagua la llevan ellas: el techo de cristal se empieza a romper en el sector

Efe Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de febrero 2025, 17:35 Comenta Compartir

Conductoras de guaguas y grúas han asegurado este viernes que el machismo en el sector es hoy residual y se circunscribe, bien a la hora de acceder a él o bien en situaciones cotidianas que protagonizan personas mayores, con otro tipo de educación.

Así lo han puesto de manifiesto antes de intervenir en la jornada 'Al volante con visión de género' sobre la presencia de la mujer en las profesiones relacionadas con el mundo del motor, inaugurada por la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, quien ha abogado por dar una perspectiva de género a la conducción.

Mayans se ha referido a «las cosas que» aún «tienen que oír las mujeres» cuando van al volante y también al tiempo que han tardado en incorporarse a trabajos como los de conductora de guaguas o de grúas, «profesiones absolutamente masculinizadas y en las que ellas están rompiendo techos de cristal».

El periodista Bernardo González ha explicado que con estas jornadas se ha pretendido exponer «lo que dicen las estadísticas respecto a la conducción de las mujeres», esto es, «que conducen mejor, tienen menos accidentes, beben menos, son más prudentes y los niños quieren ir con las madres porque se marean menos».

González ha aludido a un estudio elaborado por la aseguradora Línea Directa, según el cual, «el coche más seguro para conducir es el que conduce una mujer y en el que un hombre va sentado al lado, como copiloto, y muestra una actitud colaborativa».

«Si fueran dos hombres, el riesgo de sufrir un accidente se multiplica por seis, también se complica un poco si conduce una mujer y va otra al lado, entre otras cosas, porque le distrae, hablan mucho«, ha añadido.

El periodista ha confiado en que iniciativas como esta contribuyan a que las carreteras canarias sigan siendo seguras y a que la mujer se siga incorporando al mundo del automóvil, donde, frente al coche pequeño que compraban o pedían antes, ahora «reivindican su papel al volante de vehículos tipo sub» o accediendo al mundo del motor deportivo, como ha hecho la majorera Emma Falcón, campeona de Europa de Rallies.

Así lo ha hecho Sara Soto, gruísta en Grúas Serafín, empresa donde es una de las que más cobra, y la única mujer al volante de grúas de auxilio en carretera o camiones 'jardineras' de seis coches, un trabajo en el que ha asegurado que «no ha notado machismo, sino en casos muy concretos», protagonizados por «personas mayores, que tienen otro tipo de educación».

Sí admite Soto que acceder a estos puestos de trabajo puede ser más difícil para una mujer, «a menos que te hayan visto trabajar», ya que todavía, cuando ven un currículo de mujer, hay empresas que los rechazan.

«Pero, si trabajas como los demás, y no usas como excusa el hecho de ser mujer, no tienes mayor dificultad, no es habitual que una chica quiera trabajar para llevar camiones, en grúas de auxilio somos muy pocas, lo que hace falta son ganas de trabajar, el carné C y, a lo mejor, un conocimiento básico de mecánica, aunque a mí en esta empresa me enseñaron desde cero«, afirma.

Después de haber estado 14 años trabajando en el sur de Gran Canaria como camarera de piso, «que físicamente es agotador», Sara se alegra ahora de ser conductora porque asegura que «es muy divertido: estás todo el día en carretera, conoces muchísima gente, no es monótono, porque cada situación es diferente», dice.

Por eso, anima a las mujeres a que «no tengan miedo» de acceder a este sector del mercado laboral, en el que «hay muchísima demanda y el sueldo está acorde con lo que se trabaja», no varía en función del género.

Sonia Cabrera, conductora de Global, con 15 años de experiencia en el sector y nueve en esta empresa, celebra que «las barreras» para las mujeres que encontró en el pasado «se estén rompiendo», tanto las diferencias salariales como las relacionadas con los horarios.

Admite que se ha topado con pasajeros que al ver que conducía ella se han bajado de la guagua, mientras que otros la han felicitado y algún extranjero le ha llegado a ofrecer un puesto de trabajo en el extranjero tras constatar su buen desempeño al volante.