Estudiantes y docentes de Tomás Morales alzan la voz por el 25N: «¡Queremos crecer libres de violencias!» Los institutos Poeta Tomás Morales, Pérez Galdós e Isabel de España, así como el colegio Aguadulce, forman una cadena humana en la calle para condenar la violencia de género

A ritmo de batucada y haciendo piña. Estudiantes y docentes de los institutos Poeta Tomás Morales, Pérez Galdós e Isabel de España, así como del colegio Aguadulce, conmemoraron de esta manera el 25N, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, en la mañana de este martes.

Rodearon sus centros formando una cadena humana para lanzar un mensaje conciso y claro: «¡Queremos crecer libres de violencias!», título del manifiesto que se leyó durante el acto.

«La violencia está presente en todas partes y a todas horas en nuestras vidas: a veces se manifiesta en una palabra, en un golpe o la invisibilización de la otra persona», comenzó el escrito, que instó a quienes atestiguan cualquier acción violenta a no ser «cómplices».

Del mismo modo, hizo un recorrido por los diferentes tipos de violencia, aquellas que se «ceban con los cuerpos de las mujeres», que son «juzgados continuamente», o la que golpea en los «contextos atroces de pobreza, guerra o genocidio».

También recordaron a las 1.333 víctimas mortales de la violencia machista contabilizadas desde 2003, año en el que comenzaron los registros.

El alumnado enarboló diferentes pancartas con mensajes de arropo para las víctimas. Algunos de ellos rezaban: «No tengas miedo, ¡tú eres fuerte!» o «No te escondas, lucha por tus derechos».

Otros iban dirigidos directamente a los maltratadores, con proclamas como «respétala» o «cuídala».