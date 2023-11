Las denuncias por violencia machista siguen al alza en Canarias: 30 al día en el primer semestre

Las denuncias por violencia machista en la primera mitad del año en Canarias ascienden a 5.370, es decir, casi 30 al día entre enero y junio. Son los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que indican que con respecto al mismo período del año anterior han aumentado en 839, un 18,5%.

Tanto en el primer trimestre de 2023 como en el segundo, últimos datos disponibles en el Observatorio del CGPJ, el aumento de las denuncias por violencia machista en Canarias supera la media del territorio nacional. En el primer caso las islas arrojan una subida del 18,4% mientras la media española fue del 11,5%. Y entre abril y mayo en el archipiélago las denuncias aumentaron un 18,6% y la media española fue del 5,4%.

También entre un trimestre y otro en las islas ha aumentado la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, pasando de 22,8 entre enero y marzo al 25,2 en el segundo trimestre. En ambos casos el archipiélago ocupa la cuarta posición entre las comunidades con mayor tasa, y en ambos también por encima de la media nacional.

«Considero que el incremento nada tiene que ver con que haya más violencia. Lo que se produce es que las mujeres están empoderándose para poner en manos de la Justicia su situación personal para salir de esa violencia y por eso se está visibilizando más», asegura la magistrada Auxiliadora Díaz, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas y componente de del Grupo de Expertos y Expertas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Aún así, añade, «esos datos están dando un punto de vista parcial. Porque sigo diciendo lo mismo, según el Convenio de Estambul cualquier violencia que se ejercer contra la mujer por el solo hecho de ser mujer debería verse en los juzgados especializados y aún no hemos sido capaces de modificarlo, por lo que no vemos delitos de violencia sexual, mutilaciones, trata de mujeres con fines de explotación sexual, el acoso sexual y por razón de sexo... Por eso insisto, los datos desde las administraciones son objetivos, pero sesgados porque no reflejan otros rostros de la violencia».

Auxiliadora Díaz también señala hacia el aumento de la violencia sexual, especialmente en el incremento «en menores», algo que relaciona con el acceso de estos a la pornografía. «Hay un incremento de delitos contra la libertad sexual que se evidencia en las estadísticas» y hay que pensar, añade, «en cómo la pornografía daña a sociedad del futuro, a nuestros jóvenes. La pornografía lo que nos viene a enseñar realmente es cómo debemos actuar las mujeres y los hombres. Es una escuela libre y gratuita. Las mujeres aprenden a ser deseadas y los hombres a ejercer la violencia. El 91% de los adolescentes reconoce ver pornografía de manera habitual y eso crea una sociedad violenta. En la pornografía se reproduce la violencia sexual en directo. Es vender cuerpos de mujeres, no es fantasía, se produce violencia sobre las mujeres, hasta por la forma de hablar. A las mujeres se las llama putas o zorra, pero para los hombres no hay adjetivos despectivos. Se observa claramente que las mujeres aunque digan que no, dicen que sí», y lo que provoca es que cuando esas personas «salen a la sociedad pretendan acceder a los cuerpos» de la misma manera, denuncia la experta en violencias machistas.

Tampoco recogen las estadísticas la violencia fuera de la pareja o expareja, recuerda la magistrada, quien insiste en que todos estos delitos deberían ir a los juzgados especializados.

