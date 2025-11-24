El cupón de la ONCE este 25N grita que 'Juntas somos más fuertes'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es el protagonista del cupón de la ONCE de este martes, 25 de noviembre. Cinco millones de cupones «difundirán la necesidad de acabar con esta violencia», señala la entidad.

Abel Herrera, presidente del Consejo de la ONCE en Canarias; Miguel Ángel Déniz, director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife y Ana Isabel Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) presentaron ayer este cupón que incluye el lema 'Juntas somos más fuertes'.

En un comunicado, la ONCE recuerda que desde que, en 2003, comenzaron a registrarse en España los asesinatos por violencia de género -de mujeres a manos de su parejas o exparejas- ascienden a más de 1.330 las víctimas mortales. «Además, existe mucho desconocimiento sobre cómo afecta esta lacra social a las mujeres con discapacidad y hay datos que deben visibilizarse, como que el 30% de las que sobreviven a este maltrato adquieren una discapacidad a consecuencia del mismo y presentan numerosas secuelas, o que el 10% de las víctimas mortales tenían discapacidad», añade la nota.

El Grupo Social ONCE «impulsa iniciativas orientadas a detectar y corregir comportamientos inadecuados, a fomentar oportunidades laborales para mujeres víctimas de violencia de género, y a priorizar aún más su atención cuando tienen discapacidad», asegura.

«En los últimos años, hasta 2024, hemos incorporado anualmente a nuestra plantilla a más de 100 mujeres víctimas de violencia de género, con y sin discapacidad. En los nueve primeros meses de 2025 ya hemos superado las 140 incorporaciones, conocedores de que un trabajo abre una puerta a la esperanza, facilita salir adelante, fortalecerse emocionalmente, ser autónoma y adquirir independencia económica», sostiene. «En el vigente IV Plan de Igualdad de la ONCE figura el compromiso de seguir avanzando en la protección de las víctimas de violencia de género», añade.