La brecha salarial en Canarias crece y ya equivale a regalar 38 días de trabajo

La brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado en Canarias en 0,49 puntos, pasando de un 9,85 % en 2020 a un 10,34 % en 2021, de forma que ellas cobran una media de 2.441 euros menos al año que los varones por empleos iguales; o lo que es lo mismo, trabajan 38 días gratis.

Es el análisis que realiza UGT de Canarias, que ha presentado este jueves su último informe sobre este asunto con motivo de la conmemoración del Día de la Igualdad Salarial este 22 de febrero, elaborado a partir de las cifras de la última la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE).

«Vemos como la subida del salario mínimo interprofesional que tuvo lugar entre 2020 y 2021, que fue del 1,6 %, donde pasamos de 950 euros a 965 euros, una subida pírrica de 15 euros, no fue suficiente para que la que la brecha se acortara. Y no solo no se acorta, sino que se agranda», ha declarado en una rueda de prensa Mirna Ortega, responsable de la Secretaría de Igualdad de UGT Canarias.

Esta portavoz sindical ha denunciado que uno de los elementos que genera esa brecha salarial es la contratación a tiempo parcial, que afecta especialmente a las mujeres y no por voluntad, sino porque es la única oferta que se les hace.

También ha aludido a que siguen siendo las mujeres quienes solicitan los permisos para cuidados no retribuidos, representando el 85 % de las solicitudes, una cifra que, para ella, significa que «la corresponsabilidad no es una realidad todavía».

La secretaria de Igualdad de UGT Canarias ha enfatizado la «doble discriminación» que sufren las mujeres de entre 25 y 34 años, que cobran según los datos recogidos en el informe 3.364,17 euros menos (brecha de un 15 %) que sus compañeros hombres en el mismo rango de edad, y 4.109,05 euros menos (brecha de un 17,73 %) que la media de las mujeres trabajadoras en España.

En ese sentido, Ortega ha advertido que el 47,7 % las mujeres de ese rango de edad cuentan con una titulación de educación superior, siendo «las mejor preparadas de nuestra historia», frente al 32,4 % de los hombres de esas edades.

Además, el informe señala que a partir de los 65 años, la brecha salarial se dispara al 27,73 %, la más alta de las diferencias salariales por tramos de edad, en el que también su presencia es más numerosa por su necesidad de «alargar la vida laboral», ha advertido Ortega.

La sindicalista ha apuntado también que en las pensiones la brecha salarial en Canarias es de más del 30 %.

Por su parte, Mercedes García, técnica de la Oficina Técnica de Igualdad de UGT Canarias, ha advertido de que desde su departamento, que trabaja con más de 500 empresas canarias en la realización de los Planes de Igualdad, han constatado que la brecha real que la Encuesta de Estructura Salarial situó en 2021 en un 10,34 % podría ser en realidad de hasta un 20 %.

Según García, uno de los motivos de estas diferencias son los complementos salariales, pero no los pactados por convenio, sino los individuales.

Entre las reivindicaciones de UGT para disminuir la brecha salarial se encuentran llevar a la práctica las leyes que ya establecen la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, que se convoque a la Mesa de Diálogo Social para abordar la contratación a tiempo parcial, que es, según Ortega, «una lacra enorme para las mujeres trabajadoras», y que se trasponga la directiva europea de igualdad retributiva, por la cual se establecen mayores controles y transparencia.

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social disponga de medios de formación y de planes de actuación con criterios claros para asistir y para intervenir en aquellas empresas donde el trabajo femenino se infravalora y que se pongan más medios para que los datos sobre brecha salarial con los que se trabaja estén más actualizados.