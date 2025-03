Adaptar la interseccionalidad

Comenta Compartir

La celebración del 8 de marzo nos recuerda a las mujeres que la legislación por sí sola y los tratados internacionales no bastan para garantizar ... la plena igualdad, y que si no se reafirma el compromiso en favor de una firme movilización de todos los instrumentos, legislativos y no legislativos y fomentamos la escucha a las asociaciones en acción combinándolo con los recursos e instrumentos jurídicos, políticos y financieros para conseguir un cambio y auténticas oportunidades para luchar contra la discriminación y los estereotipos, estamos ante una violación de los derechos fundamentales, en especial de la dignidad humana, del derecho a la vida y del derecho a la integridad de la persona.

Tenemos que dar gracias a la valentía de muchas mujeres a las que honramos hoy 8 de marzo que nos precedieron y nos impulsan a seguir luchando cada una en su responsabilidad por el presente y por las generaciones futuras, por un mundo más justo y equitativo porque sabemos que el fomento de la igualdad resulta imprescindible para crear sociedades sostenibles y democráticas. Europa nos recuerda que el pleno disfrute de los derechos fundamentales por parte de las mujeres y las niñas es parte inalienable, íntegra e indivisible de los derechos humanos universales y que resulta esencial para el progreso de las mujeres y las niñas, la paz, la seguridad y el desarrollo para una sociedad más sólida equitativa y próspera. Dar respuesta de forma más transversal al contenido esencial de los derechos de las mujeres y las niñas, y responder frente a las discriminaciones múltiples por motivo de género, orientación sexual, origen étnico, pertenencia a confesión religiosa, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, es mi compromiso desde la Adjuntía de Igualdad entre hombres y mujeres y violencia de género de la diputación del Común de Canarias, y ello exige adoptar la interseccionalidad como concepto básico en la actuación frente a las acciones y omisiones de las Administraciones Públicas realizando una labor de concienciación y mediación para conseguir respuestas y resolución de los conflictos. Tenemos que luchar por una economía igualitaria respecto a los géneros facilitando la conciliación familiar y paliando la brecha salarial, exigiendo además trabajar por el empoderamiento y la presencia efectiva de la mujer en la toma de decisiones en el sector público y privado. Hay que vivir con plena libertad la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar, para garantizar la igualdad real y efectiva y la defensa de los derechos como prioridad y la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres, y el fin de la violencia sexista.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión