Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 25 de noviembre de 2025
Mujeres participan en una manifestación en el marco del Día Internacional de la Mujer este sábado, en Buenos Aires (Argentina). C7
25N | Día Internacional para la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres

20.000 víctimas alertadas de que su agresor ya había maltratado a otras mujeres

En febrero de 2023, el departamento de Fernando Grande-Marlaska comenzó a informar a algunas víctimas de los antecedentes de estos agresores

Efe

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:38

Un total de 19.659 víctimas de violencia de género han sido avisadas por distintos cuerpos policiales de que su maltratador ya ha agredido a otras mujeres y presenta un perfil agresor con un mayor nivel de riesgo asociado tanto para ella como para sus hijos e hijas. Son 3.259 más que hace un año, un 20% más, según fuentes del Ministerio del Interior, que tiene identificados en el sistema policial Viogén a 81.291 hombres como agresores persistentes, esto es, que han sido denunciados por haber maltratado a dos o más mujeres.

En febrero de 2023, el departamento de Fernando Grande-Marlaska comenzó a informar a algunas víctimas de los antecedentes de estos agresores. Una labor que se hace de forma individualizada tras evaluar que esta realidad suponga «un factor de riesgo especial» tanto para ellas como para los menores a su cargo. Interior aprobó una instrucción para ello, en la que se especificaba que se informará a las víctimas cuando hacerlo sea «proporcional y necesario» y, en tal caso, la comunicación se limitará a transmitir que el agresor tiene antecedentes por violencia de género y que eso conlleva un riesgo especial.

Los cuerpos policiales en ningún caso dan información adicional de la naturaleza de los hechos en los que el maltratador ha estado implicado antes.

Esta medida se adoptó después de constatar que la peligrosidad de estos agresores es superior y que son responsables de un importante número de feminicidios. Suelen quebrantar más medidas de protección y en cada nueva relación recurren a la violencia antes y con una mayor lesividad.

El nivel de riesgo al que está expuesta una víctima aumenta cuando el agresor tiene antecedentes por violencia machista, con la misma mujer o con parejas anteriores.

Es un perfil de manipulador, mentiroso y muy celoso, según Interior. Suelen tener muchas relaciones sentimentales, a veces al mismo tiempo, y presenta bajos niveles de empatía. Interior tiene identificados a agresores que han llegado a agredir a cuatro, cinco y hasta a 13 víctimas. Aunque en Viogén hay registrados decenas de miles de agresores persistentes, la policía sólo se pone en contacto con las víctimas cuando analizan un nivel elevado de riesgo.

