Imagen de la serie sísmica en Tenerife. C7

El IGN detecta una serie sísmica de 40 terremotos frente a la costa de Fasnia en Tenerife

Los terremotos se localizaron a profundidades de entre 20 y 29 kilómetros y el de mayor magnitud fue de 2,2 mbLg

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:25

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una serie sísmica de 40 terremotos de baja magnitud, de los cuales ha podido localizar 16, frente a la costa de Fasnia (Tenerife), desde el pasado jueves hasta la madrugada de hoy sábado.

Estos terremotos se han localizado a profundidades de entre 20 y 29 kilómetros y el de mayor magnitud fue de 2,2 mbLg. Ninguno ha sido sentido por la población.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, detalla a EFE que se trata de terremotos «muy pequeños y muy dispersos« y que son «eventos volcanotectónicos», a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.

Domínguez recalca que este evento frente a la costa de Fasnia «no es preocupante» ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual «habrá que ver cómo evoluciona y si va a más«, pues se extiende ya varios días.

Pero por el momento, insiste el director del IGN en Canarias, «no es nada preocupante ni cambia el estado de actividad volcánica de Tenerife«.

