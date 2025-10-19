Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto en el que tuvo lugar el terremoto. IGN

El IGN detecta un movimiento sísmico entre Tenerife y Gran Canaria

El terremoto fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.

En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.

Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó este sábado a EFE que estos son «eventos volcanotectónicos», a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.

También, que este evento frente a la costa de Fasnia «no es preocupante» ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual «habrá que ver cómo evoluciona y si va a más».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Lotería Nacional del 18 de octubre cae en Canarias y riega con los premios principales a una única isla
  5. 5 La cúpula de CC arropa a 1ºCAN en su estreno y evidencia «una nueva era» del nacionalismo
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Juanfi Bautista
  7. 7 ¿Hay una nueva burbuja inmobiliaria en Canarias? Los expertos aseguran que no
  8. 8 NC exige la dimisión del director del SCS por revelar datos personales de Caraballo
  9. 9 El Estado, condenado a pagar 18,6 millones a Enagás por frustrar las plantas de gas de Canarias
  10. 10 Guanarteme se defiende de la especulación urbanística

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El IGN detecta un movimiento sísmico entre Tenerife y Gran Canaria

El IGN detecta un movimiento sísmico entre Tenerife y Gran Canaria