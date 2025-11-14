Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Como ocurre en las grandes ciudades, aparcar en la capital gala es una misión casi imposible. adobestock

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La tecnología se aplicará en uno de los distritos de la capital gala

Enric Bonet

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

Desplazarse en coche por París no es una experiencia demasiado plácida. Uno no solo debe lidiar con los constantes atascos, sino también con la dificultad ... para encontrar un lugar para aparcar. El distrito XVII (noroeste) de la capital se ha asociado con la empresa UPCiti para ofrecer una solución innovadora a este recurrente dolor de cabeza para los conductores. Gracias a la inteligencia artificial, han desarrollado un sistema que informa en tiempo real a los conductores de aquellas zonas en que resulta más fácil estacionar en el barrio de Batignolles, situado entre el parque Monceau y la famosa basílica del Sagrado Corazón.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  2. 2 Brutal acoso de un menor a otro en el sur de Gran Canaria: «Di más alto que soy el jefe y el puto amo»
  3. 3 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  4. 4 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  5. 5 Un vuelco en la GC-1 provoca grandes retenciones en sentido sur y el cierre temporal del túnel Adolfo Cañas
  6. 6 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  7. 7 Llega Momoi Sushi a Las Palmas de Gran Canaria: el buffet asiático a la carta que cambia las reglas del juego
  8. 8 El incendio de un vehículo en la Avenida Escaleritas moviliza a los servicios de emergencia
  9. 9 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  10. 10 La borrasca Claudia se aleja de Canarias y la Aemet ya anuncia la subida de temperaturas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos