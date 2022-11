Hospitales Universitarios San Roque se moviliza por la salud masculina

Sábado, 26 noviembre 2022, 23:29

En todo el mundo los hombres mueren, de media, seis años antes que las mujeres. El género es uno de los indicadores más sólidos y consistentes de la salud y la esperanza de vida. En lo que a salud mental se refiere, el 75% de los suicidios son protagonizados por hombres. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año mueren 510.000 hombres por suicidio en todo el mundo. Lo que equivale a uno por minuto. El impacto que los cánceres de próstata y de testículos tienen en la vida es considerable. El cáncer de próstata es el segundo tipo de cáncer más común entre los hombres de todo el mundo.

Hospitales Universitarios San Roque (HUSR) se suma cada mes de noviembre a la campaña de la Fundación Movember para concienciar sobre la salud masculina. 'Movember', palabra formada por contracción de los términos del inglés 'moustache' (bigote) y 'november' (noviembre), invita a lucir bigote como símbolo de la preocupación por la salud masculina.

'Movember' promueve que la población masculina tome las riendas de su propia salud, que apueste por hábitos saludables y se conciencie sobre la detección temprana como el factor más importante en el tratamiento de enfermedades graves. En el campo de la Urología conviene saber que a partir de los 40-45 años es conveniente someterse a revisiones rutinarias, incluyendo una analítica PSA (antígeno prostático específico). La raza, posibles síntomas y antecedentes familiares condicionan también la frecuencia de los controles.

En la imagen, el Dr. Pablo Juárez del Dago.

Romper mitos y tabúes: el tacto rectal

«Es una cuestión cultural. El hombre sufre mucho en silencio. Las mujeres tienen más interiorizada la necesidad de sus revisiones rutinarias. La salud del aparato génito-urinario del hombre es un tema aún tabú en muchas sociedades», explica el doctor Pablo Juárez del Dago, jefe de Servicio de Urología de Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas.

Junto al sedentarismo y la salud mental, 'Movember' pone el acento en el cáncer de próstata y de testículos. «El hombre debe estar atento a su propia salud. Acudir al urólogo de forma periódica y conocer técnicas como la autoexploración testicular», destaca el doctor Héctor Ajubita, jefe de servicio de Urología de HUSR en Las Palmas de Gran Canaria.

Ambos especialistas reconocen que existen mitos y tabúes culturales que es necesario romper para mejorar la salud masculina y por tanto su esperanza y calidad de vida. «A los hombres no nos gusta el tacto rectal, pero es preferible hacerse una revisión a tiempo que dejar que crezca un tumor sin saberlo. Hay que romper ese mito de que acudir al urólogo significa que te van a hacer daño, no es así, y nos adaptamos a las expectativas del paciente», explica el doctor Ajubita.

El doctor Juárez del Dago insiste también en que el tacto rectal no puede constituir una excusa. «Esta maniobra no es obligatoria. No hacerla no es la revisión óptima, pero es mejor una revisión sin tacto rectal que no revisarse. Además, disponemos de otro tipo de dispositivos, tecnología y analíticas para diagnosticar. Nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Deben saber que somos profesionales cercanos y que sabemos cómo se sienten».

El cáncer testicular afecta más a los varones jóvenes, aunque también se detecta un pico de incidencia a partir de los 50 años. «El cáncer de próstata, en términos generales, afecta a los varones a partir de los 50 años. Es el cáncer sólido más frecuente en cuanto a nuevos casos, y también el más frecuente en casos acumulados. Es por tanto un tumor común y de larga supervivencia si se trata bien», relata el doctor Ajubita.

«En Canarias la tasa de diagnóstico es inferior al resto de Europa, es decir, mientras en Europa se diagnostican 200 cánceres de próstata por cada 100.000 habitantes, en Canarias este número es de 66, lo que significa que se detecta una tercera parte en comparación al resto del continente. Esto es debido a que antes no se contaba en las Islas con Servicios de Urología especializados en este tipo de patología ni se contaba con la última tecnología», añade el doctor Juárez del Dago.

El problema del cáncer de próstata es que no hay manera de prevenirlo más allá de practicar hábitos de vida saludable; pero tiene una importante carga genética, por lo que conocer los antecedentes familiares es fundamental para su detección precoz.

En la imagen, el Dr. Héctor Ajubita.

HUSR, referente en diagnóstico y tratamiento

Los servicios de Urología de HUSR, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Maspalomas, cuentan con avalada experiencia en la detección y tratamiento de todas las afecciones del aparato génito-urinario masculino. En el caso concreto del cáncer, el abordaje se realiza a través de un equipo multidisciplinar en el que, además de los urólogos, se cuenta con los profesionales de la Oncología Médica, Oncología Radioterápica y el Servicio de Radiología.

«Contamos con un gran Servicio de Radiodiagnóstico con resonancia específica de próstata 3 teslas (la mayor definición que existe en este momento). También podemos acudir a la biopsia de fusión, uniendo la resonancia magnética con la ecografía (biopsia transperineal). Esto nos permite hacer un mapeo de toda la próstata y saber con precisión fidedigna cuántos tumores hay, de qué tipo son y dónde están ubicados», explica el doctor Ajubita.

El doctor Juárez del Dago también destaca la novedosa tecnología de estudio microultrasonido (presente en muy pocos hospitales) «que permite ver todo tipo de lesiones, incluso las microscópicas, obteniendo diagnósticos en etapas muy tempranas».

Un diagnóstico tan preciso facilita un «tratamiento a la carta». «Desde no hacer nada, si se comprueba que es un tumor indolente, hasta la prostatectomía radical. Las posibilidades de tratamiento son muchas y cada vez surgen nuevas técnicas», indica el doctor Ajubita quien señaló también los tratamiento de radioterapia, quimioterapia y braquiterapia.

«Contamos con cirujanos especializados en la cirugía oncológica de la próstata con mucha experiencia y con la última tecnología en las técnicas quirúrgicas», añade el doctor Juárez del Dago.

En el caso de la hiperplasia de la próstata, los especialistas de HUSR han realizado más de 2.000 cirugías, con la tecnología de láser más avanzada y de vapor de agua. Para el tratamiento de la estenosis de uretra HUSR ofrece nuevas técnicas mínimamente invasivas, como el Optilume o cirugías complejas de la uretra con cirujanos formados.

El Servicio de Urología de HUSR también es referente en cirugía del varicocele microquirúrgico, vasectomía, circuncisión sin puntos con sutura mecánica, cirugía renal laparoscópica, etcétera.