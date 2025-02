El Hospital Universitario Vithas Las Palmas abre sus puertas a ocho escolares para que conozcan el día a día del centro

Martes, 4 de febrero 2025, 13:56 Compartir

Ocho alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Claret han permanecido durante cinco días en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas viviendo de primera mano la jornada de distintos profesionales sanitarios en un Aula Salud Colegios inmersivo con el objetivo de determinar sus próximos estudios con el mayor conocimiento de causa.

María del Pino Rodríguez, Dácil Afonso, Nicolás Santana, José Valín y Andrea Cerrada en el ámbito de la Medicina; y Claudia Curbelo, Hugo González y Alejandra del Pino en el de la Enfermería han pasado cinco días viviendo el día a día del hospital, desde distintas unidades a consultas o incluso a presenciar diversas cirugías.

Una visión completa que les ha supuesto redefinir en algunos casos sus intereses. María del Pino Rodríguez no tiene demasiadas dudas sobre la elección de Medicina como su profesión en unos años, pero sí se plantea después de estos días un cambio de especialidad. «Tenía pensado que me dedicaría a la pediatría, pero al estar en quirófanos he pensado que cirugía puede ser que me guste todavía más», asegura. También le ha interesado Diagnóstico por Imagen, como a Nicolás Santana, que no se imaginaba la realidad que se vive en un hospital influido por la ficción, pero sigue firme en su intención de estudiar Medicina. En esta unidad les han explicado cada prueba, las imágenes resultantes y cómo establecer el diagnóstico.

Para Dácil Afonso ha sido lo contrario. «Cirugía o medicina forense eran las áreas que más me gustaban, pero ahora creo que me decantaría por la neonatología», explica. Considera que «el hecho de que nos lleven a unidades, consultas y actuaciones tan distintas nos hace ver la realidad de la medicina y lo diferente que puede ser una especialidad de otras», asegura mientras el doctor Francisco Domínguez, jefe de Pediatría del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, le muestra, junto a sus compañeras Claudia Curbelo y Andrea Cerrada, la UCI Neonatal y les explica su funcionamiento.

«Les estamos dando la oportunidad de que vean la experiencia real, si les interesa realmente o no esta profesión, viendo lo que es tal cual. Este grupo al menos creo que les ha gustado mucho porque se han pasado de horas y han hecho cosas incluso que no estaban previstas, aprovechando cada segundo de la experiencia», relata el doctor Domínguez.

Cateterismos en la sala de hemodinámica, intervenciones de neurocirugía, traumatología y cirugía ortopédica, neurocirugía, cirugía general y del aparato digestivo e incluso una cesárea, que hizo saltar muchas lágrimas en el alumnado de emoción, han sido las experiencias que han vivido, algunas a petición propia y fuera del horario establecido, dado el entusiasmo con el que el personal del hospital y el alumnado han vivido la experiencia.

En definitiva, los alumnos interesados en Medicina han podido visitar Pediatría y Maternidad, acudido al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología para vivir la jornada laboral del doctor Néstor Moreno. jefe de la unidad y pasado por el área de Cirugía General y del Aparato Digestivo junto al doctor José Ceballos, responsable de la misma. Cardiología, con los doctores Egon Gross (jefe de Cardiología) y Ricardo Huerta y Diagnóstico por Imagen, con el doctor Antonio Cabrero, han cerrado la rotación.

Por su parte, el alumnado interesado en estudiar Enfermería ha visitado el servicio de Urgencias con su coordinadora, Haridian Rodríguez; Pediatría con la enfermera Inés Martins o el área de maternidad con el apoyo de las supervisoras Sofía Ojeda y Silvia Marques. Ambas han guiado además la jornada en el área de hospitalización mientras la supervisora del Bloque Quirúrgico, Mónica Jiménez, les hizo vivir una jornada en los quirófanos.

Aula Salud Colegios es una iniciativa de Vithas diseñada para promover la educación sanitaria y el bienestar en colegios y centros educativos. Consiste en una serie de talleres, charlas y actividades prácticas impartidas por profesionales de la salud, que en este caso se ha desarrollado en el propio hospital para ayudarles a decidir de forma realista y planificada su futuro.

Este aula salud se enmarca en el proyecto «Work Experience Juan Torres» del Colegio Claret, en el que colaboran distintas entidades públicas y privadas, y que busca que los alumnos adquieran un mejor conocimiento de la realidad laboral y mejoren el conocimiento de sí mismos, de sus habilidades, capacidades e intereses.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 20 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Temas

Medicina

Cirugía