Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Pardo, fotografiado en Madrid durante la entrevista José Ramón Ladra

José Luis Pardo

Catedrático de Filosofía y ensayista
«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«Sumar minorías para hacer una mayoría es el 'abc' del populismo», denuncia, y advierte sobre la erosión del Estado de Derecho

César Coca

César Coca

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:03

José Luis Pardo (Madrid, 1954) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense y especialista en las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ha estudiado con detalle ... y traducido a figuras imprescindibles de la filosofía moderna como Deleuze, Debord o Levinas, a quienes ha contribuido a difundir en España. En sus libros y artículos se detiene con frecuencia en el papel del arte y los artistas en las sociedades actuales. Y en ellos disecciona también con lucidez el momento actual de la vida española y en general del mundo occidental, del que hace un diagnóstico como mínimo preocupante: ya no hay utopías y todo consiste en una lucha política encarnizada con el único objetivo de conseguir el poder y todas las instituciones, pero sin tener una idea definida de con qué objetivo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agrede y roba a una joven en Altavista, Gran Canaria, y es detenido por la geolocalización del portátil sustraído
  2. 2 La organizadora del Frontón King, condenada por impago
  3. 3 Sensación Lukovic: a las puertas de su debut ya ha dejado detalles que asombran
  4. 4 Se elevan a 17 las personas afectadas por el brote hospitalario de salmonela
  5. 5 Global modifica horarios y/o paradas de las líneas 1, 34, 55 y 106 a partir del lunes
  6. 6 La prealerta por fenómenos costeros adversos marcará el fin de semana en Canarias
  7. 7 Calendario laboral: estos son los días festivos en Canarias en 2026
  8. 8 Concierto de Camilo en Gran Canaria: el artista ya está en la isla y le espera un Arena a reventar
  9. 9 Fermento: la revolución sin gluten llega a Las Palmas
  10. 10 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»