Muere un mosso tiroteado en Lleida por su suegro

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha perdido este miércoles la vida, tras ser tiroteado en plena calle, en Lleida. El presunto homicida ha sido un hombre de 78 años, suegro de la víctima. El supuesto autor de los disparos se ha entregado a la Policía en el mismo lugar de lòs hechos. Las primeras investigaciones apuntan a un conflicto familiar relacionado con las hijas de la víctima y nietas del detenido por lo que los hechos no guardarían vínculo con la profesión de policía de la víctima.

Los hechos han ocurrido pasadas las tres de la tarde de este miércoles. El agente fallecido, destinado en Mollerussa, en Lleida, estaba fuera de servicio cuando ha recibido los disparos. El propio supuesto autor de los disparos, con antecedentes de haber tenido problemas mentales, es quien ha llamado a la Policía. Tras entregarse, ha sido detenido en el barrio de Cappont. El hombre habría realizado tres disparos. La víctima volvía casa en el momento del crimen.

