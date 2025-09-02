Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Un hombre es arrestado tras retener, agredir y amenazar de muerte a su madre con un machete

La víctima denunció que fue agredida por su hijo antes de ser intimidada con un arma blanca

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:44

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con la Policía Nacional, detuvieron el pasado domingo a un hombre acusado de agredir y amenazar a su madre con un machete. La intervención se produjo tras un aviso que alertaba de que una mujer estaba siendo atacada por su hijo en su vivienda.

Cuando los agentes llegaron, la casa parecía vacía, aunque poco después apareció el presunto agresor, que inicialmente colaboró mostrando que no había nadie en el interior. Minutos más tarde se presentó la víctima, quien relató lo ocurrido.

Según su testimonio, el hombre irrumpió en la vivienda y, tras una discusión, la retuvo por la fuerza, llegando a estrangularla hasta dejarla semiinconsciente e impidiéndole salir. Posteriormente abandonó el lugar, pero regresó con un machete con el que la amenazó. La mujer logró calmarlo y aprovechó que este salió a fumar para refugiarse en casa de un vecino, desde donde pidió ayuda.

Los agentes consiguieron controlar la situación y detener al individuo. En el operativo se incautaron varios objetos peligrosos, entre ellos cuchillos y un machete que el arrestado había escondido debajo de un coche para evitar que fuera requisado.

