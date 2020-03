Historia del «arrancamiento» de una hija a su madre

No sólo no le cree a la niña. Ni siquiera intenta escucharla. La madre suplica que averigüe lo que está pasando. «No, a ver, ya hemos hecho bastante por averiguar», responde Ibáñez, y asegura que la madre también le crea una situación de angustia, a pesar de que la niña ha afirmado que la «mama es buena». Aunque aún le queda una sesión pendiente, ordena que a Aquiles y su hija no les vuelvan a dar cita. «Doy por terminadas las visitas». Y a la niña: «Recoge rapidito. Ale, guapa».

La sesión prosigue de manera estéril, y la psicóloga ya tiene una conclusión que, según se escucha que le dice a la madre, pondrá en su informe al tribunal: «No vemos signos de experiencia abusiva, vemos desconocimiento», mantiene Ibáñez. «Ella tiene mucha angustia pero no tiene consistencia. O sea, es lo que llamamos un discurso que no es creíble. Ella condena al padre de una manera que no es normal».

Dos meses después de aquella declaración, ante una nueva psicóloga de la UFAM encargada de redactar un informe para el tribunal, la niña intenta volver a contar su historia. Juega con dinosaurios y dice: «A mi papá lo tengo muy lejos, porque no me gusta él, porque me hace daño». La psicóloga la interrumpe, siempre según la transcripción de la sesión a los que ha tenido acceso este periódico:

-Cuando me mete en la bañera –dice la niña, mientras pinta un arco iris, y prosigue más adelante por insistencia de la psicóloga que trabaja con la Generalitat de Cataluña-. Y también cuando era de noche. Yo estaba durmiendo y él me despertó para jugar.

Despedida en el juzgado

Ese informe redactado por Ibáñez lastrará un enrevesado proceso judicial que termina cuatro años después con el «arrancamiento», como lo llaman otras madres en la misma situación, de los niños. El menor, de cuatro años, vivirá con el padre, y S. irá a un centro de menores para que sea tutelada por la Administración hasta que acepte vivir con su padre. Hoy, la madre se ha despedido de ellos. Los lleva a la Ciudad de Justicia de Barcelona. Al niño lo podrá ver una hora cada quince días. A la niña, nunca más por decisión de la jueza.

«Despedirme, no me he despedido», dice Aquiles, cuando falta una hora para que entregue a sus hijos a las autoridades. «No es una despedida. Les he dicho que, como ellos ya saben, hay una jueza que no quiere saber nada de ellos, ni escucharlos, sabiendo lo que hay, y me obliga a entregarlos y nos obliga a separarnos. No sólo de ellos de mí, que no nos hemos separado nunca, sino entre ellos dos».

Suena el timbre en casa de Aquiles, ya es hora de salir a los juzgados. Debió acudir a esta cita hace dos semanas. No lo hizo. Tiene ahora una orden de detención a sus espaldas. «Mis hijos están en shock y no sé qué podrá llegar a pasar hoy. Sólo les he dicho que, pase lo que pase, no se rindan. Que estaré ahí y daré la cara y tirar del hilo y arrancar el carrete entero. Les he dicho que intentaré que esto. sea el menor tiempo posible«.

Silvia Aquiles prepara una querella contra la jueza. Una persona cercana a la madre indica que se trata de una magistrada de Primera Instancia de lo Civil del Juzgado de la Ciudad de Justicia. La demanda irá también contra los servicios sociales y al equipo de psicólogos del juzgado «que no han visto a la niña y han recomendado esa sentencia a la jueza», dice esta fuente. ¿Cuánto debe temer una madre por sus hijos para llegar al extremo de enfrentarse al sistema completo en un todo o nada? «Seguiré luchando. No hay más que la verdad, es lo único que les he dicho a mis hijos. No quieren que ellos se defiendan y nos castigan».