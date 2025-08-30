Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Caroline Darian explica en una entrevista para 'The Telegraph' su ruptura con Gisèle durante el juicio a su padre Dominique Pelicot, condenado por haber violado y ofrecido a su esposa a más de 50 hombres

Enric Bonet

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:09

Gisèle Pelicot se convirtió hace un año en una heroína del feminismo. La valentía y la entereza que mostró durante el juicio a su exmarido ... Dominique, y a los otros 50 hombres desconocidos que la violaron mientras estaba drogada y adormecida, comportaron que se hiciera mundialmente conocida. Pero como cualquier ser humano ensalzado como un ejemplo, esta jubilada francesa, de 72 años, no es perfecta y tiene su parte sombría. Cuando faltan pocos días para el aniversario del inicio de ese macro-juicio, su hija Caroline Darian ha criticado con dureza a su madre en una entrevista para The Telegraph.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  2. 2 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  3. 3

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas
  4. 4 La caída de escombros en un edificio de Escaleritas provoca daños materiales
  5. 5 La viñeta de Morgan de este viernes 29 de agosto
  6. 6 Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 El Open Arms estará dos meses en Canarias para actuar en el rescate de migrantes «si se lo piden»
  8. 8 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  9. 9 «Casi acaban con nuestro negocio»
  10. 10 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»