Jon Elkann, presidente de Ferrari, durante el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. A. V.

La herencia envenenada de los Agnelli

Denuncias, multas millonarias y cuadros robados en la pelea por el poder entre la familia italiana que impulsó Fiat y hoy controla Stellantis, Ferrari y Philips

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:10

Comenta

Italia lleva siendo una República desde 1946, pero eso no le impide contar con su propia 'familia real'. No se trata de los Saboya, a ... la que pertenecieron los últimos monarcas del país y que han acabado convertidos en personajes de medio pelo del mundo de la farándula, sino de una estirpe que, sin necesidad de entrar en política, quitaba y ponía ministros a su antojo, todavía hoy controla una de las empresas más importantes del país y que, como todos los 'royal', se despellejan entre ellos para repartirse la herencia o el poder.

