Cuando quien hereda es una ONG: los canarios legaron 781.000 euros en testamentos solidarios

En 2022, los testamentos solidarios de los canarios sumaron 781.000 euros para proyectos de las entidades no lucrativas. La cifra provenía de nueve herencias, lo que representa un crecimiento neto del 18% respecto al 2021, año en que heredaron 665.036 euros a través de tres testamentos. «Hay gente muy solidaria», asegura el secretario general de Cruz Roja en Las Palmas, Carlos Ravelo. La ONG ha sido una de las beneficiadas por estas herencias, aunque casi siempre son compartidas entre varias instituciones.

Precisamente para ello se han unido en la plataforma HazTestamentoSolidario.org 22 entidades sin ánimo de lucro que contribuyen a informar y solventar dudas acerca de la redacción testamentaria. En 2022, recibieron casi 41 millones de euros.

«En 2018 tuvimos una, en 2019 otra. Dos en 2020, una en 2021 y en 2022 una a final de año en noviembre, que todavía se está gestionando y este año 2023 llevamos tres herencias. Una es de un señor que ha dejado testamento en vida a nombre de varias entidades de aquí de Gran Canaria y las otras dos las estamos gestionando son de marzo y de mayo», explica.

¿Quién lega a una ONG?

Generalmente como el legado en compartido entre varias instituciones no se reparte hasta que «todo el mundo está conforme con los trámites de aceptación. A veces es compartida con otros familiares y hay que localizarlos», comenta Ravelo.

Lo inusual es que Cruz Roja sepa de antemano que va a recibir una herencia de alguien que sigue vivo. «Un señor vino por mi despacho y me dijo que no tenía familia y quería dejar su patrimonio a distintas entidades aquí, en Gran Canaria. Le expliqué el procedimiento. Que debía ir a un notario y allí establecer las entidades y si quería poner algún tipo de condición. Hizo testamento y mandó una copia a todas las entidades beneficiadas», relata.

Si hay herederos directos pero una parte de la herencia va a una ONG y no están de acuerdo «nosotros no entramos en discusión con los familiares. Estamos a lo que resuelvan los familiares respetando la voluntad de la persona fallecida. Hasta ahora nunca hemos tenido la impugnación de un testamento», señala Ravelo.

¿A qué se destina el dinero?

Lo que si es posible encontrarse en alguna «condición». «Hace años un señor dejó una herencia importante y pedía se destinara a las personas que lo necesitaban en un municipio concreto. Ese dinero se empleó en comprar productos de alimentación para las personas que nosotros gestionamos en ese municipio».

Cuando no es así, la ONG decide a qué destina los fondos. «Cruz Roja financia con ello proyectos que son deficitarios. Ejecutamos proyectos que la administración pública no compensa en su totalidad. O invertimos en recursos materiales que necesita la institución como vehículos y otro tipo de equipos», explica el secretario general en Las Palmas de Cruz Roja.

Sin herencias «millonarias»

Lo habitual, comenta Ravelo, es que las herencias no sean muy cuantiosas. «Son herencias de 15.00 euros, 50.000 euros, alguna otra algo superior, unos 160.000 euros, pero no hay herencias millonarias», asegura. Y por la casuística que la ONG sueles testar a favor de instituciones no lucrativas personas que «han tenido relación» con ellas. En el caso de Cruz Roja, «socios o voluntarios o personas que han sido atendidos de forma puntual o regular por Cruz Roja Española y la inmensa mayoría no tienen descendencia directa cuando fallecen». Y, además, no lo hacen por el posible reconocimiento. «Es gente muy solidaria y tiene claro que antes de que pase directamente a Hacienda lo destina a entidades que puedan darle un uso más cercano, quieren que el dinero sea gestionado por alguna entidad pero aquí. Donde residen». Por eso, explica, aunque la donación va a Cruz Roja Española, el procedimiento interno es que si se legó en Gran Canaria revierta en la isla.