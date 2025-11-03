Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
Imagen de la Guardia Civil. Archivo

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:23

Comenta

El cuerpo sin vida de una mujer con «signos evidentes de violencia» ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y al ser localizado el cuerpo presentaba «evidentes signos de violencia».

Los investigadores estudian la posible participación en los hechos de su expareja, que se encuentra detenida en estos momentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  4. 4 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  5. 5 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  6. 6 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  7. 7 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  8. 8 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  9. 9 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas
  10. 10 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja

Hallan en Huelva el cádaver de una mujer con signos de violencia y detienen a su expareja