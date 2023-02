«Hagamos viral lo importante: donar sangre salva vidas»

Hay quien sueña ser 'influencer' y marcar tendencia en la moda o la cocina. Convertirse en líder de opinión y hacer de una habilidad una profesión. Zaira Cabrera Cáceres acudió a las redes con la intención de influir, pero en su caso para que se tome conciencia de la importancia de donar sangre. Su hija, Oria, de 4 años, padece leucemia de fenotipo mixto, un tipo de leucemia que solo se da en el 5% de los casos. El tratamiento contra este cáncer baja las plaquetas, por lo que es necesario recibir transfusiones de sangre. Pero los bancos sanguíneos no siempre tienen stock. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) está constantemente haciendo llamamientos para captar donantes de sangre y de plaquetas, tanto con unidades móviles como en los puestos fijos en los hospitales. «Pero parece que si no le pones cara a los problemas no se reacciona», dice Zaira. Por eso se le ocurrió utilizar una fotografía de su hija y hacer un llamamiento a la donación. «Lo hice un poco a nivel de los amigos, pero la verdad ha tenido una repercusión mayor de lo esperado», confiesa.

Un gesto

A su juicio, « la gente se le da importancia a cosas que no la tienen, sobre todo en los medios de comunicación. Que si aquel hizo esto o aquello... Sí, se pide que donen sangre pero algo va mal porque la gente no se sensibiliza. No sabe cómo es donar plaquetas o lo importante que es porqu e con un gesto que no te requiere casi nada de tiempo, o el mismo tiempo que pasas delante de las redes sociales, salvas una vida, salvas a una persona».

Zaira recuerda que no solo los niños y niñas como su hija, o las personas enfermas necesitan sangre. También hace falta para «mujeres embarazadas, los accidentados... los bancos de sangre son para todos». Y en su caso concreto, relata, «nuestros niños necesitan habitualmente transfusiones» y son conscientes de que «los bancos estaban escasos», por eso se decidió a difundir en redes sociales su mensaje.

Defensas bajas

A la pequeña Oria le hacen una analítica semanal. Los niños y niñas con leucemia «necesitan habitualmente plaquetas y sangre. La quimio baja todo el sistema inmunitario y a veces necesitan transfusiones semanales o cada quince días. Una vez a otra pequeña se la tuvieron que posponer porque no había sangre O+. Si no la reciben no tiene las plaquetas y el cuerpo no coagula, la falta de sangre les puede producir anemia y, por consiguiente, se enferman más, les pueden fallar los demás órganos».

«Es también por el desconocimiento. Mucha gente no sabe el alcance tan grande que tiene el donar» abunda la madre de Oria, «incluso de médula. Es muy complicado que seas compatible, pero ahí está la posibilidad y si lo eres salvas una vida».

Le puede pasar a cualquiera

Para Zaira sería innecesario que ella tuviera que estar haciendo este llamamiento, «que tengamos que hacer vídeos de Tik Tok», pero es que no hay «conciencia», repite. « Deberían ir por los institutos para que mentalicen a la gente joven, hablarles de la enfermedad y de que es necesario donar», explica.

De hecho, reclama, esto sí que tendría «que hacerse viral. Que se haga viral lo importante: donar sangre salva vidas. La enfermedad no tiene nombre y apellidos, nos puede pasar a cualquiera», afirma.

Su acción ha tenido repercusión en su ámbito cercano. Su marido es militar y en el ejército está «haciendo campañas» de donación de sangre, también entre «la Policía Nacional», y ya han propuesto que se repitan. Pero Zaira cree que debería hacerse más, por ejemplo entre las empresas con grandes plantillas, «que de vez en cuando ofrezcan oportunidad de donar, si entre todos hiciéramos eso» se podrían cambiar las cosas. «Todo el mundo tiene falta de tiempo, estamos corre corre, hasta que la vida te presenta una adversidad como esta».

La enfermedad de Oria está ahora en «proceso de remisión» siguiendo «un ciclo fuerte de quimio corticoides...». Zaira dice que están «en camino», pero que ella viva «24 horas y mañana es otro día» porque «la felicidad son horas y minutos en el día. No puedes ser feliz siempre, pero puedes intentar serlo todos los días».