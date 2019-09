Habla la familia que El Rubio dejó en Brasil

Registro civil

Al llegar a este punto del relato, la nieta mayor del grancanario Cabrera Batista hizo la siguiente matización: «A lo largo de esta historia de mi abuelo, conocida ahora desde la distancia, he tenido mucho miedo de buscar más. Me dices que en la historia de él se inventaron muchas cosas porque en España había una dictadura. Tú, que le conociste de cerca me hablas de que era un tipo aventurero, muy crítico con las injusticias sociales, un luchador por la igualdad de oportunidades. Es por ello que quiero conocerle como persona, como ser humano. No quiero, bajo ningún concepto, hacer sufrir a la familia Cabrera con los viejos recuerdos. Ya han sufrido bastante. Sí, me conmueven tus palabras y el hecho de que tú le hayas conocido, que conozcas a su familia española y me digas que son unas buenas personas... Me conmueve. ¡Lástima que ni mi madre, ni nosotras sus nietas, tuviéramos tiempo de conocerle profundamente! Mi corazón estaba tan ansioso...que no he podido dejar de llorar al imaginar todo su sufrimiento por la inocencia y el de esa familia que se encuentra en una isla atlántica».