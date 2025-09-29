Gravitad impulsa en Canarias a Flamingo Biomechanical Lab, referente en tecnología sanitaria avanzada La empresa cordobesa combina inteligencia artificial, biomecánica e impresión 3D para ofrecer diagnósticos personalizados y simulaciones quirúrgicas, reforzando la innovación y el empleo cualificado en las Islas

La aceleradora tecnológica Gravitad ha anunciado la implantación en Canarias de Flamingo Biomechanical Lab, una empresa española de base deeptech especializada en soluciones para el sector salud que integra inteligencia artificial, biomecánica e impresión 3D avanzada. Fundada en Córdoba por el ingeniero mecánico Luis Martínez Muñoz, la compañía ofrece servicios de cirugía y diagnóstico personalizado mediante recreaciones 3D, realidad virtual y simulaciones biomecánicas, aportando herramientas innovadoras para una medicina más precisa y eficiente.

Flamingo genera gemelos digitales de órganos y estructuras anatómicas para estudiar cada paciente con datos reales, prediciendo comportamientos clínicos antes de una operación. La impresión 3D permite fabricar réplicas exactas de órganos para simulaciones quirúrgicas, mientras que la realidad virtual ofrece experiencias inmersivas que facilitan la planificación de intervenciones complejas. La inteligencia artificial aplicada a imágenes médicas incrementa la precisión diagnóstica y la eficiencia de los procedimientos.

Además, la compañía se ha integrado en el ecosistema global de NVIDIA, lo que le proporciona acceso a los últimos avances en tecnología GPU y conexiones con corporaciones líderes, acelerando su desarrollo y ampliando su impacto en el sector.

El director de Gravitad, Francisco Carballo, destacó que la aceleradora «acumula años trabajando con una política clara: atraer talento y proyectos a Canarias que no solo tengan potencial, sino que además puedan marcar el rumbo de la economía en los próximos años». En su opinión, Flamingo «representa inteligencia artificial y biotecnología aplicadas al sector salud, un ámbito estratégico a nivel global, que se traduce en diversificación económica, creación de empleo cualificado y posicionamiento en tecnologías de futuro».

Ampliar Imagen de la simulación de intervenciones imprensiones 3D. C7

Flamingo Biomechanical Lab ha sido reconocida internacionalmente, con selecciones en programas como SprintUY y premios como Forbes a la Innovación (Mejor Startup IA), Magallanes-Elcano a la Innovación Social y AJE Andalucía 2024, consolidando su reputación como referente deeptech en salud.

Con su llegada a Canarias, Flamingo se beneficiará del marco fiscal local y del acompañamiento estratégico de Gravitad para escalar su crecimiento y explorar colaboraciones en Europa y Latinoamérica. El CEO Luis Martínez subraya que «la misión de la compañía es brindar soluciones para agilizar procesos, lograr una planificación quirúrgica más segura y ofrecer un mejor servicio totalmente personalizado a cada paciente. Llegar a Canarias con el apoyo de Gravitad nos abre la puerta a nuevas oportunidades, tanto en investigación como en mercado».

La incorporación de Flamingo reafirma el compromiso de Gravitad con la aceleración de proyectos tecnológicos en sectores como salud, agrotech, blockchain o turismo, impulsando iniciativas con impacto económico, social y científico en las Islas.