Gran Canaria y Tenerife entran el lunes en el nivel 2 y los casos vuelven a superar los 500

Lejos de mejorar, el número de contagios de covid-19 en las islas capitalinas ha empeorado con respecto a la semana anterior y Salud Pública decidió ayer, como era previsible, subir el nivel de alerta en Gran Canaria y Tenerife, que pasan del 1 al 2. La medida entrará en vigor este lunes. El resto de las islas permanecerá igual, es decir, Fuerteventura se mantiene en el nivel 3 y las demás en el 1. Entre el 2 y el 8 de diciembre, se notificaron 2.516 casos en el archipiélago, lo que representa un incremento promedio diario del 17,5% con respecto a la semana anterior, indica el informe. Y a lo que parece, por los casos registrados ayer, la tendencia continúa. Sanidad notificó 507 casos con lo que Canarias alcanza la cifra de 6.064 infecciones activas epidemiológicamente. E l 44,75% de ellas (2.585) se registran en Gran Canaria, isla en la que Atención Primaria hace seguimiento a 2.471 personas mientras 114 están ingresadas en los hospitales, 25 de ellas en las UCI.

Tenerife, por su parte, registra 2.483 positivos, el 42,9% de los activos en Canarias. 2.321 personas pasan la infección en su casa seguidos por personal de Atención primaria y 162 están ingresadas en centros hospitalarios, 18 en las UCI. En total en las islas están ingresadas por covid 288 personas, 46 en unidades de críticos. Sanidad recuerda que la mediana de edad de las personas hospitalizadas en las últimas dos semanas es de 68 años. Precisamente el número de camas UCI ocupadas «mantiene una tendencia ascendente que comenzó hace cuatro semanas, aumentando un 40% respecto a la evaluación anterior», señala el informe de Salud Pública. En el conjunto de la región, continúa, se ha pasado « de un promedio de 35 camas UCI ocupadas hace dos semanas a 49 en la última». De hecho, en el informe diario del resumen de indicadores se constata cómo en este parámetro las islas han pasado de una ocupación de camas UCI de 8,84% el 2 de diciembre al, 11,45%, lo que implica un riesgo medio. Por islas, Tenerife y Gran Canaria están en este indicador en riesgo medio con 13,61 y 13,33%, respectivamente, mientras que Fuerteventura, sigue en riesgo alto.

Activos Del total de casos positivos, 288 personas están ingresadas, el resto (5.776) los sigue Atención Primaria.

Camas El promedio de camas hospitalarias convencionales en la última semana ha aumentado un 46,2%.

Mayor incidencia La tasa de contagios en la última semana entre las personas no vacunadas es 2,42 veces superior.

En cuanto a los contagios notificados ayer, 507 en total, se vuelve a dar la circunstancia por tercer día consecutivo que se registran en todas las islas. Así, Gran Canaria sumó 210, Tenerife 206, Fuerteventura 59, Lanzarote 17, La Palma nueve, La Gomera cinco y El Hierro uno.

Además, se registró una nueva muerte, la de un hombre de 78 años en Gran Canaria, y que se encontraba en ingreso hospitalario. Con este fallecimiento las islas suman 1.062 muertes relacionadas con la covid-19 desde que comenzó la pandemia. Cabe destacar que 15 de estos fallecimientos se han producido entre el viernes 3 de diciembre y ayer.

Con estos datos la incidencia acumulada (IA) a siete día por 100.000 habitantes todas las islas se encuentran en riesgo medio salvo Fuerteventura, que está en riesgo muy alto y en El Hierro, que se mantiene en riesgo bajo, mientras que la IA a 14 días , que ha aumentado en todas las islas, se mantiene en riesgo alto en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, La Gomera y La Palma. En Fuerteventura está en riesgo muy alto y en El Hierro la circulación del virus está «controlada».

Sin pauta completa

Del total de personas ingresadas en las UCI en las últimas dos semana, señala Sanidad, el 65,2% no había recibido la pauta de vacunación completa. Además, añade, el 71,5% de las personas ingresadas por covid y diagnosticadas en los últimos 14 días no tenía patologías previas, un porcentaje que se incrementa en pacientes sin vacunar ya que en este caso alcanza al 77,8%. Además, añade la nota remitida por Sanidad, la tasa de incidencia acumulada de casos de covid-19 en la última semana es 2,42 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.