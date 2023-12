Graciela Padilla alerta de los riesgos de la desinformación por un mal uso de la IA en la Universidad Fernando Pessoa Canarias

La Universidad Fernando Pessoa Canarias en su apuesta por el conocimiento ha organizado junto al Departamento de Ciencias de la Comunicación una conferencia con el título: «Inteligencia Artificial (IA): deepfakes, y otros retos actuales para la desinformación y trazabilidad de la comunicación» impartido por la Dra. Graciela Padilla Castillo, coordinadora del Grado en Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Padilla cuenta con amplia experiencia docente e investigadora en el campo, pues es una de las primeras autoras que ha escrito sobre deepfake en español. Asimismo, ha participado en diversos medios, divulgando los resultados de sus investigaciones y promoviendo una alfabetización mediática que ayude a combatir ésta y otras formas de desinformación.

Se ha dirigido a los estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual con ejemplos claros para detectar los deepfakes o «mentiras profundas» (en castellano) «son archivos de vídeo, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial. Parecen auténticos y reales, por la calidad de las máscaras que generan y cómo éstas son insertadas en otro archivo original, con otros protagonistas distintos. Aunque los deepfakes existen desde finales de 1990, cobraron interés internacional en 2017, cuando un usuario de Reddit publicó material pornográfico falso con los rostros de varias actrices famosas y puso a disposición de los usuarios el software que permite hacer cualquier montaje. Desde entonces, las investigaciones académicas se han centrado especialmente en sus peligros, pues atenta contra la imagen cualquiera, construyendo un imaginario falsificado y perverso, muy difícil de detectar; aunque no ha sido suficiente para frenar el fenómeno».

Para Padilla, es importante saber que la profesión sigue teniendo futuro, pero hay que seguir formándose cada día.

La firma de inteligencia artificial DeepTrace encontró, en el año 2019, 15.000 vídeos de deepfake en internet. El 96% de esos vídeos era de carácter pornográfico. En marzo de 2023, TikTok anunció una medida muy similar, prohibiendo los vídeos creados por «medios sintéticos y manipulados». Las medidas son numerosas para detectar y denunciar los deepfakes: los expertos apuestan por formar a la ciudadanía en alfabetización digital, los medios reproducen y critican los vídeos falsos en campañas electorales, y empresas, universidades y gobiernos prohíben el uso de deepfakes y otras inteligencias artificiales. Mientras que la primera preocupación era la pornografía, en los últimos meses, la desinformación política se ha convertido en otra consecuencia problemática y potencialmente peligrosa de las «mentiras profundas».

Los deepfakes inducen a error, transmiten mensajes nunca pronunciados, y facilitan la desinformación. En tiempos de desazón política y desconfianza en los dirigentes, estos vídeos encuentran un público política o ideológicamente polarizado y ávido de compartir y reenviar archivos audiovisuales. Los últimos trabajos de Graciela Padilla se centran en estudiar los deepfakes en TikTok y otras redes sociales, detectando, analizando y comentando aquellas cuentas divulgativas en la red social china, que educan a los usuarios en los elementos, características y fallos que desvelan la naturaleza mentirosa de esas piezas audiovisuales.

Todo lo que se comentará en el seminario está avalado por dos proyectos competitivos, en los que la ponente es IP (Investigadora Principal). En primer lugar, hablará del Proyecto I+D «Trazabilidad, Transparencia y Acceso a la Información: Estudio y Análisis de las dinámicas y tendencias en el campo», del que es Directora. Referencia: PR27/21-017. Duración: 2022-2024.

Acción financiada por la Comunidad de Madrid a través del Convenio Plurianual con la Universidad Complutense de Madrid, en su línea de Estímulo a la Investigación de Jóvenes Doctores, en el marco del V PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica). Convocatoria PR/27/21. Financiación de 43.744,22 euros. Este proyecto coordinado entre España, Portugal y Reino Unido tiene como objetivo principal estudiar la trazabilidad de la información europea para combatir la desinformación de la ciudadanía.

Los organismos europeos, a nivel nacional e internacional, han dispuesto diferentes iniciativas para combatir la desinformación y promover el libre acceso a la información. Sin embargo, las recomendaciones no pasan siempre a ser obligaciones, son muy variadas y a veces locales, y no se han conseguido suficientes mejoras que redunden en las dinámicas periodísticas y en el conocimiento de la ciudadanía sobre la información pública. Al mismo tiempo, las redes sociales y la aparición de noticias en las cuentas de los medios, junto con las suscripciones Premium a los periódicos digitales, han hecho la situación más compleja.

Entendiendo todas esas circunstancias, el equipo de este proyecto propone estudiar y analizar las iniciativas europeas, hallar espacios de actividad común, y trasladar a la ciudadanía la importancia de construir una alfabetización mediática para conseguir una ciudadanía crítica y cívica a partir del acceso a la información. Participan profesores y profesoras de cuatro universidades europeas; con amplia experiencia docente e investigadora en la ética, la deontología, el periodismo de datos y la trazabilidad de la información. La metodología abarca analizar y comentar los nuevos mecanismos de trazabilidad de la información; realizar un seguimiento de las campañas de desinformación; mapear los mecanismos legislativos y deontológicos en España y Europa; entrevistar a los expertos que conforman las primeras iniciativas deontológicas. El fin último sería ofrecer un plan de difusión público que incluya una hoja de ruta real, con guía y materiales formativos para periodistas y estudiantes de Periodismo.

En segundo lugar, comentará los objetivos y la necesidad del Proyecto I+D «La Manosfera en las Redes Sociales. Produsage cultural para revertir los estigmas de género y la cultura del odio», del que es co-IP junto a Asunción Bernárdez, catedrática de la UCM. Este proyecto ha recibido una subvención competitiva en el marco de la convocatoria de «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Referencia PID2022-141877NB-I00. 2022-2026. Además, ha recibido la concesión de 1 contrato predoctoral asociado al Proyecto.

Esta propuesta, partiendo de la experiencia previa en otros proyectos competitivos, pretende contribuir a la generación de capacidades de investigación de un equipo consolidado y sinérgico, que aúna investigadores/as consolidados/as y emergentes, con una internacionalización visible, gracias a un profesorado y equipo de trabajo conexionado, en un eje ya conectado EspañaPortugal-Brasil. No se trata de un equipo fragmentado, sino de un esquema de personas con una cooperación científica sólida, y una posibilidad de contribución realista y necesaria a la generación de conocimiento, que requiere la lucha contra el problema de la Manosfera. Este neologismo, Manosfera, apareció en 2009, en Blogspot, y ha ocupado interesantes investigaciones pero, hasta ahora, fuera de España y en inglés: el libro de Ian Ironwood (2013) o los artículos de Marwick & Caplan (2018) y Tomkinson et al. (2020), entre otros.

Los sitios más famosos fueron inicialmente de Estados Unidos, Men Going Their Own Way (MGTOW) y Men's Rights Activists (MRAs), aunque la Manosfera se ha extendido peligrosamente por Reddit, 4chan y Forocoches, entre muchos otros. Por ello, el problema requiere de un estudio y de una intervención mayores, ahondando en la cuestión en otros idiomas y concretamente, en el eje ibérico y latinoamericano que puede cubrir este equipo. La generación de conocimiento en la temática elegida está asegurada también porque el primer monográfico en español, editado en España, ha sido redactado por el equipo del proyecto solicitante (Misoginia online: la cultura de la manosfera en el contexto español, editado por Tirant Lo Blanch, primera editorial en el índice de prestigio editorial SPI-CSIC).

Graciela Padilla es Coordinadora del Grado en Periodismo y Profesora Titular, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Directora de la revista Investigaciones Feministas, editada por el Instituto de Investigaciones Feministas de la UCM, indexada Dialnet Q1 (primer cuartil), Sello de Calidad FECYT 2023 y JCI WoS Q4 (cuarto cuartil).

Cuenta con dos sexenios de investigación y ha completado su formación posdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), con beca total, y ha viajado como experta en estudios de género, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP, México). Ha participado en tres proyectos europeos, y más de cuarenta investigaciones con subvenciones competitivas (I+D), subvenciones privadas y proyectos de innovación docente, como investigadora y como IP (Investigadora Principal). Ha dirigido, hasta la fecha, 12 tesis doctorales.

Citas: 1.213 (índice H de 11 en Google Scholar). Resumen de publicaciones: 73 artículos; autoría y coordinación de 15 libros completos; 81 capítulos de libro; y más de 50 reseñas y recensiones, en editoriales del primer tercil del índice SPI-CSIC. Membresía editora y revisora en varias editoriales españolas y europeas de primer nivel y revistas Q1 y Q2 de todo el mundo. Más de dos lustros de gestión de Magíster, Máster universitario y Grado. Tutela de una decena de estancias de investigadores internacionales.