Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un rebaño de vacas busca pastos en una zona calcinada en Quiroga (Lugo). EP

El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»

Castilla y León sufre todavía seis fuegos graves y la preocupación se traslada al sureste de la península, donde las condiciones meteorológicas son desfavorables

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:40

El Gobierno considera que la batalla contra los incendios, que han calcinado más de 360.000 hectáreas en agosto, está «llegando a su fin», entre ... otros factores, por las condiciones meteorológicas «claramente favorables» que se están registrando estos días en las zonas más afectadas, principalmente Castilla y León y Galicia. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha explicado este sábado que la bajada de temperaturas y la disminución de la velocidad de los vientos en el noroeste de la península mantienen abierta una «ventana de oportunidad» para la extinción de los fuegos. «Este terrible episodio de la historia de España se está cerrando», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  2. 2 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  3. 3 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  4. 4 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker
  5. 5 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía
  6. 6 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  7. 7 Raquel del Rosario: «Es un orgullo y un privilegio ser la pregonera de las fiestas del Pino»
  8. 8 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta
  9. 9 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  10. 10 Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»

El Gobierno confía en que la ola de incendios «está llegando a su fin»