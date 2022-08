La Generalitat anima a las mujeres a hacer topless para combatir la discriminación La campaña lanzada por el Govern consta de un vídeo, que arranca con la imagen de un pecho de hombre con la afirmación de que este pezón es «libre», pero el siguiente, el de una mujer, tapándoselo con la mano, lamenta que no lo es

Con motivo del día mundial del topless, la Generalitat ha lanzado una campaña a través de las redes sociales, en la que anima a las mujeres a no cubrirse los pechos en playas y piscinas para luchar contra lo que el Gobierno catalán considera una discriminación contra las mujeres. Desde el hastag, «normalidad feminista», el Departamento de Igualdad y Feminismos del Gover catalán denuncia que la «sexualización de las mujeres» comienza desde muy pronto, desde que son pequeñas y les «acompaña toda la vida». «Que tengamos que cubrirnos los pechos en algunos espacios es una muestra, también de discriminación», según la campaña. «En el día del topless, reivindicamos la liberación de nuestros cuerpos», remata.

La sexualització de les #dones comença de ben petites i ens acompanya tota la vida



Que ens haguem de cobrir els pits en alguns espais n'és una mostra. És també #discriminació



En el dia mundial del #topless, reivindiquem l'alliberament dels nostres cossos#NormalitatFeministapic.twitter.com/VTjxdHAE8Q Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) August 23, 2022

La campaña lanzada por el Govern consta de un vídeo, que arranca con la imagen de un pecho de hombre con la afirmación de que este pezón es «libre», pero el siguiente, el de una mujer, tapándoselo con la mano, lamenta que no lo es. «Desde que tienes memoria has estado así», señala, con la imagen de un niña en un piscina en bikini. «Que te tengas que cubrir los pechos no es normal, es discriminación», señala. Y acaba animando a quitarse la parte de arriba del bikini, recordando que el topless es un derecho.