Fundación Mémora celebra la I Jornada de duelo perinatal en Las Palmas de Gran Canaria Una docena de expertos profundizan sobre cómo apoyar a las personas que transitan por este proceso

Con motivo del Día Internacional del Duelo Perinatal, Fundación Mémora celebró este miércoles la jornada «Duelos invisibles, pérdida visible» en Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro centrado en la importancia de acompañar y dar visibilidad a un duelo a menudo silenciado. La jornada, organizada en colaboración con el Ayuntamiento capitalino, el Colegio de Enfermería de Las Palmas y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, reunió a una docena de expertos que profundizaron sobre la problemática desde su detección médica hasta el duelo posterior.

Con el objetivo de brindar apoyo a los afectados y poner sobre la mesa uno de los duelos más invisibilizados como es el perinatal y gestacional, se celebraron las conferencias «Acompañando la muerte y el duelo perinatal: decálogo de buenas prácticas» y «Del sufrimiento añadido, al dolor natural y al duelo integrado», junto con una mesa redonda final.

En el acto inaugural, Alexis Bazaga, director territorial de Mémora en Las Palmas, subrayó que el duelo gestacional y perinatal, a menudo relegado o desautorizado, debe ser reconocido y acompañado con sensibilidad, cercanía y unos recursos adecuados que se pongan a disposición de los afectados. Por su parte, Leticia Martín, gestora de Desarrollo de Mémora puso en valor que por primera vez se celebre en Las Palmas de Gran Canaria este tipo de jornadas que visibilizan un duelo silenciado.

La primera conferencia, «Acompañando la muerte y el duelo perinatal: decálogo de buenas prácticas», se centró en la atención sanitaria y profesional profundizando sobre las buenas prácticas a la hora de tratar y atender a las familias que deben de hacer frente a la pérdida de un hijo.

En la segunda conferencia, «Del sufrimiento añadido, al dolor natural y al duelo integrado», se puso el foco en la importancia de acompañar a las familias que viven este proceso, donde la comprensión y la empatía son esenciales.

El acto también contó con una mesa redonda final donde varios expertos analizaron el duelo perinatal desde sus distintas vertientes y fases.

