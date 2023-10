«Desde la Fundación Margarita Salas queremos despertar las vocaciones STEM»

Hace ocho meses nación la Fundación Margarita Salas, pero no fue hasta marzo cuando se incorporó «el equipo» que preside la hija de la científica asturiana, fallecida en 2019, Lucía Viñuela. La Fundación participa estos día en la Patents Week by ULPGC que organiza la universidad pública grancanaria en el Auditorio Alfredo Kraus y el Museo Elder. «Estamos dando los primeros pasos, que están siendo muy intensos e interesantes. Estamos percibiendo gran receptividad hacia la Fundación. Queremos despertar vocaciones STEM (acrónimo inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), pero también con la 'a' de arte y la 'h' de humanidades para fomentar vocaciones científicas tecnológicas desde todas las etapas educativas desde Primaria, a ESO, Bachillerato y la universidad y su incorporación en el mercado laboral y poniendo el foco en zonas rurales donde quizás hay menos posibilidades de fomentar o de retener el talento científico», dijo Viñuela.

La Fundación organizará hasta el viernes diversos encuentros con niños, niñas y jóvenes en el Museo Elder.

LAS CIFRAS 28 Es el puesto que ocupa España por la cantidad de patentes que produce, «muy pocas».

25 Es el número de patentes europeas producidas este año en la ULPGC.

«Para nosotros esa parte de despertar vocaciones científicas, como hacía Margarita siempre que asistía a colegios, institutos y universidades, es muy importante y para nosotros el hecho de participar en Patents Week este año es muy importante no solamente porque Margarita tenía una patente muy importante, tenía 8 pero la más conocida es la del CSIC que tantas satisfacciones ha dado, y a partir de investigación básica, que siempre lo decía, sino también porque hay una necesidad muy importante de cubrir este territorio y creemos que en Canarias hay mucho talento científico y se está haciendo muy buena ciencia», añadió.

La realidad es que la patente más conocida de Salas es también la más rentable de la ciencia española hasta este momento.

«Este evento tiene una importancia enorme. Está organizado desde la universidad, la ULPGC, y es ahí donde se genera una gran cantidad de conocimiento que luego se debe transferir en forma de patentes y otros modelos de utilidad a la sociedad, no sólo a las empresas», dijo ayer la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo, en el acto de apertura de la Patents Week by ULPGC. Riesgo también señaló, informó Efe, que «España produce muy pocas patentes al año para lo que debería», por lo que ocupa un puesto 28 en el análisis publicado por la Oficina Internacional de Patentes «que no le corresponde».

En esta inauguración también estuvieron el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo insular, Antonio Morales. Precisamente Morales anunció que en 2024 la institución que preside «mejorará sustancialmente su contribución para promover la propiedad intelectual en la ULPGC», también seguirá apoyando la Fundación Parque Científico-Tecnológico e «incrementará su aportación a las becas de Doctorado Industrial».