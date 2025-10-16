La FULP reúne a más de 20 empresas en una jornada sobre aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en Recursos Humanos Esta sesión analizó cómo la IA está transformando la gestión del talento y los nuevos retos éticos en las organizaciones

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:42 Compartir

La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) celebró este jueves la jornada «Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial en Recursos Humanos», un encuentro que reunió a más de 30 asistentes de 20 empresas canarias interesadas en conocer el impacto y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en la gestión de personas.

El presidente y el vicegerente de la FULP, Alberto Cabré y Fabián Palmés, respectivamente, fueron los encargados de abrir esta jornada.

Cabré destacó la importancia de la innovación tecnológica en la transformación del trabajo y señaló que «la inteligencia artificial es una herramienta que hay que saber aplicar». En este sentido, aclaró que su uso adecuado «va a ayudar a las empresas a ser más eficaces, porque la IA no va a destruir empleo, al contrario, va a crearlos porque vamos a necesitar gente que sepa manejarla».

Asimismo, subrayó que «la base de una buena decisión es una buena información, y hoy esa información es digital, por lo que debemos aprovechar el análisis de datos para ser más eficientes y estratégicos en las empresas».

Por su parte, Fabián Palmés explicó que «esta sesión pretende ser el punto de partida de futuros encuentros entre responsables de Recursos Humanos, ya que queremos crear un espacio estable de intercambios para compartir inquietudes, necesidades de información y experiencias que nos ayuden a seguir mejorando».

«En la FULP ya estamos aplicando tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial en nuestra gestión interna además de desarrollar herramientas que analizan ofertas y ocupaciones en tiempo real, y próximamente incorporaremos nuevas funcionalidades como por ejemplo chatbots en nuestra web y portal de empleo», concluyó.

La sesión estuvo conducida por Jonathan Suárez, coach profesional y diseñador de programas de gestión de Recursos Humanos online, que abordó de forma práctica cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden optimizar los procesos de selección, formación, evaluación del desempeño y desarrollo del talento, siempre desde un enfoque ético y humanista.

Durante la jornada, celebrada en el Aula 23 de Noviembre de la nueva sede de la FULP, participaron representantes de destacadas compañías del tejido empresarial canario: Arimotor Gestión, Astilleros Canarios, Binter, Canaragua, Canaryfly, Central de Compras de Supermercados Canarios, Compañía Canariense de Tabacos, Exclusivas Roca, Finca Canarias Aloe Vera, Florette, Gestión Aeronáutica Integral Canaria, Grupo Ari, Grupo Galarza, Grupo Pérez Moreno, Hospitales Universitarios San Roque, Link Soluciones Informáticas, Livvo, Sagulpa, Satocan, Tourin Europeo, Viajes Insular, y Vidrieras Canarias.

Con esta iniciativa, la Fundación Universitaria de Las Palmas refuerza su compromiso con la innovación, la formación y la actualización del sector empresarial, impulsando el uso responsable de la tecnología como herramienta para potenciar el talento y la competitividad de las organizaciones.