Se frena la caída libre de la natalidad en Canarias: 5.626 nacimientos de enero a junio En el primer semestre repuntan un 0,7% respecto al mismo periodo de 2024, aunque son un 13,9% menos que en 2020

Por primera vez en esta década, los nacimientos en el primer semestre repuntan en Canarias con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y junio de 2025 nacieron en las islas 5.626 niños y niñas, 3.026 en la provincia de Las Palmas y 2.600 en la de Santa Cruz de Tenerife. Son 41 más que en el primer semestre de 2024, lo que supone un aumento del 0,73%, según los datos de estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizados este miércoles con las cifras de junio.

Sin embargo, Canarias está lejos de revertir la pronunciada caída de la natalidad. Los 5.626 nacimientos entre enero y junio de 2025 suponen una caída del 13,9% en comparación con los del primer semestre de 2020, cuando nacieron en las islas 6.536 bebés.

Según los datos publicados por el INE, en el conjunto del país nacieron 155.635 bebés en el primer semestre del año, lo que supone un 0,62% más respecto al mismo periodo de 2024.

A pesar del pequeño repunte de la natalidad, el año terminará con un crecimiento natural de la población en negativo, con más fallecimientos que nacimientos. El INE actualizó ayer su estadística de estimación semanal de muertes a la 31 del año, que se corresponde con la de finales de julio. En este tiempo han fallecido en el archipiélago 11.523 personas, lo que supone un incremento del 7,6%. En el conjunto del Estado la cifra se eleva a 271.554 fallecimientos, un 1,52% más.

Maternidad tardía

En su estadística el INE incluye la edad de las madres y se mantiene la tendencia de que cada vez se retrasa más la maternidad. El 56% de las mujeres que tuvieron hijos en el primer semestre del año en Canarias supera los 30 años. 1.738 se encuentran entre los 30 y los 34 (un 1,4% menos que en el mismo periodo de 2024) y 1.437 entre los 35 y 39 (cae un 0,34%).

La mayores subidas porcentuales se sitúan entre las madres de entre 15 y 19 años, con 101, un 15,8% más; de 45 a 49, con 65 y un incremento del 22,6%; de 40 a 44, 513, una subida del 8,04%; y las 570 madres con una edad de 20 a 24 años, un 4,85% más. Además, se contabilizan cuatro nacimientos de madres de 50 o más años, con una caída del 49%; y uno de una menor de 15.

