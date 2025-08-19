La Fiesta Revive los 80s en Sala Scala reúne a más de 400 personas en una noche inolvidable de música, sorpresas y diversión Más de 400 personas disfrutaron en Sala Scala de la fiesta de verano Revive los 80s, una velada con cóctel, barra libre, música en vivo, DJ y sorpresas que hicieron revivir la magia de una época inolvidable

La mítica Sala Scala reafirmó una vez más su papel como epicentro de la vida nocturna de Gran Canaria el pasado 15 de agosto, con la celebración de la esperada Fiesta Revive los 80s. El evento reunió a más de 400 personas, que disfrutaron de una velada única marcada por la nostalgia, la energía y la buena música.

La fiesta estuvo cuidadosamente diseñada en dos partes para ofrecer una experiencia completa a los asistentes. En la primera, el público fue recibido con un cóctel de bienvenida y barra libre, en un ambiente cargado de colores, atuendos ochenteros y ganas de revivir una época dorada. Además, se sortearon premios especiales como pases diarios a hoteles, que añadieron emoción y sorpresa a la velada. Fue el inicio perfecto para romper el hielo y llenar de sonrisas la sala.

La segunda parte estuvo protagonizada por la banda El Último que Cierre, que interpretó en vivo los grandes clásicos de los años 80, haciendo cantar y bailar al público con cada acorde. A este viaje musical se sumó la inconfundible energía del DJ Iván Santana, que mantuvo la pista de baile encendida hasta altas horas de la madrugada.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue «La hora loca», en la que las luces, el ritmo y las sorpresas se unieron para ofrecer una dosis extra de diversión. Animadores y performances hicieron vibrar a los asistentes, consolidando la velada como un éxito absoluto en la agenda de ocio del verano grancanario.

«Queríamos ofrecer algo más que una simple fiesta: una experiencia inmersiva que transportara al público directamente a los años 80, con toda la magia, la música y la alegría de aquella época. La respuesta del público ha sido increíble y eso nos motiva a seguir creando nuevas propuestas», destacan desde la dirección de Sala Scala.

Tras el gran recibimiento de esta cita, Sala Scala ya trabaja en la organización de su próxima fiesta temática, programada para el 20 de septiembre, que promete sorprender y superar todas las expectativas de los amantes del ocio nocturno en Gran Canaria.