Feliz cumpleaños por ‘streaming’

Historias de cumpleaños

5 años

Blanca

No cumple los cinco años hasta el próximo 29 de abril, pero Blanca ya está concienciada de que su cumpleaños lo pasará, con total probabilidad, en cuarentena. Se lo ha explicado su madre, Ione, que está decidida a que su hija pase un día muy especial, aunque sea en casa. Ella planea convertir el piso en el palacio de Aladdín, «para que Blanca se sienta como Yasmine, su princesa favorita de Disney». Por eso, el día de su cumpleaños, la llevará, junto con su otra hija, en una ‘alfombra mágica’ desde la habitación hasta el salón mientras cantan ‘Un mundo ideal’. También prepararán una tarta casera temática y están recopilando felicitaciones para montar un vídeo. Por último, convocarán a los vecinos para cantarle el ‘Cumpleaños feliz’ desde los balcones. «Me he dado cuenta de que no hacen falta grandes lujos para organizar un cumpleaños especial», afirma.

31 años

Alicia

Alicia vive en Madrid, en un piso pequeño, sin terraza ni balcón. El día 15 de marzo se mudaba con su pareja, con quien vive actualmente, a un piso más grande y con patio. Era en ese patio donde pensaba celebrar su cumpleaños este 2020, pero tras decretarse el estado de alarma, eso no llegó a pasar. «Este año iba a ser el primero sin mi padre (falleció hace unos meses), algo que para mi ya conllevaba una gran tristeza. Lo que no me imaginaba es que también lo sería sin el resto de mi familia», expresa. La situación no acompañaba y su estado de ánimo tampoco, por eso, el 31 de marzo no salió de la cama hasta la hora de la merienda. Aun así, la tarde mejoró. «Recibí varias videollamadas de familiares y amigas. Todas acabaron con lágrimas de emoción, risas, ¡e incluso vino! Y, aunque no lo estuvieran, sentí a mi gente muy cerca», afirma.

39 años

Unai

Periodista y actor, Unai lleva el humor en la sangre, y con humor se tomó que su cumpleaños cayese en pleno estado de alarma. Fue el pasado 7 de abril y cumplió 39 años. «Soy un casi cuarentón en cuarentena», bromea. Aunque le pareció «un rollo terrible» tener que pasarlo solo en casa, reconoce que, incluso confinado, las muestras de cariño que recibió le han hecho sentirse «súper querido» y «muy afortunado» de tener los amigos que tiene. Ellos fueron quienes le prepararon varios vídeos con felicitaciones, en los que aparecían tanto familiares y amigos como gente que no se esperaba. «Fue como si me hubieran montado una fiesta sorpresa», expresa. «Para mí ha sido una inyección de adrenalina y me siento ahora muy vivo y fuerte para superar los próximos días. Cuando acabe todo esto pienso celebrarlo con todos ellos».