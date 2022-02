Febrero encamina su último fin de semana con nubosidad y al fin algunas lluvias en el suroeste que se irán desplazando a la mitad sur peninsular, y ayudarán a aliviar las zonas con mayor déficit hídrico. La falta de precipitaciones acumulada desde que el pasado 1 de octubre comenzó el año hidrológico hasta el pasado 21 de febrero llega al 40%: han caído un total de 200 litros por metro cuadrado, cuando lo normal en este periodo son 339 litros por metro cuadrado. En lo que va de febrero, según cuenta en esta entrevista el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, solo ha llovido una quinta parte de lo habitual.

-A pesar de las escasas lluvias de las últimas horas, estamos ante uno de los febreros más secos de los últimos años... ¿cuánto por debajo ha estado de lo que suele llover de media en febrero?

-Hasta el día 21 febrero se habían acumulado en España 8 litros por metro cuadrado ( l/m²). Se trata, sin duda, de una cantidad muy escasa: en esos primeros 21 días de febrero, el promedio de lluvia normal son 39 l/m². Por lo tanto, aproximadamente había llovido únicamente la quinta parte de lo normal para esa fecha en febrero. Pero no nos tenemos que remontar muy lejos para encontrar un febrero tan seco, pues el de 2020 recibió, en el conjunto del mes, exactamente la misma cantidad de lluvia: 8 l/m². Se trató del febrero más seco de la serie histórica. Como durante este fin de semana se esperan lluvias, el de 2022 ya no será el febrero más seco de la serie. Otros febreros muy secos en los últimos 25 años fueron el de 2019 (15 l/m²), el de 2012 (15 l/m²), el de 2000 (12 l/m²) y el de 1997 (10 l/m²). Veremos si, con las lluvias previstas, el mes de febrero es capaz de superar estos valores. En cualquier caso, no es descartable que se sitúe entre uno de los cinco más secos de la serie histórica.

- Esta situación de sequía venía arrastrada desde incluso finales del año pasado. ¿Cómo va el año hidrológico en términos de litros por metro cuadrado? ¿Y el año natural (desde enero)?

-El año hidrológico 2021-2022 está recibiendo pocas lluvias. Hasta el 21 de febrero, se habían acumulado 200 l/m², cuando lo normal es recibir, en promedio, 339 l/m². Eso significa que sólo ha llovido tres quintas partes de lo normal, o dicho de otra forma, las lluvias quedan, de momento, alrededor de un 40% por debajo de los valores habituales hasta esa fecha. Durante el año natural 2022 se ha intensificado la escasez de precipitaciones. Desde el 1 de enero hasta el 21 de febrero, se calcula para el conjunto de España un total de 24 l/m². En promedio, el valor normal son 101 litros por metro cuadrado para ese período. Así pues, las lluvias no llegan ni siquiera a la cuarta parte de lo habitual. Todavía es un poco aventurado decirlo, porque tenemos que contabilizar todas las lluvias que se van a producir durante el fin de semana, pero es probable que terminemos febrero con uno de los tres comienzos de año (considerando como tal el bimestre enero-febrero) más secos de toda la serie histórica.

-La falta de lluvias está dejando muy tocados los pantanos españoles. Algunos presentan niveles casi históricos de bajo caudal (la media es del 44%, pero las cuencas del sur, Guadiana, Guadalete, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza y Segura están por debajo). Todas las cuencas, excepto uno, están por debajo de la media de los últimos diez años. ¿Es esto preocupante?

-Un régimen de precipitaciones inferiores a las normales durante un período prolongado de tiempo acaba notándose en las reservas de agua, y son precisamente el suroeste y tercio sur de la Península las zona donde más se está notando ese déficit de lluvias en los últimos dos o tres años.

«Las predicciones siguen insistiendo en que marzo será más cálido de lo normal, sobre todo la segunda quincena, ya que la primera tendrá temperaturas más propias de la época»

-¿Qué dicen los pronósticos meteorológicos para el mes de marzo? ¿Será tan seco como enero y febrero? ¿E igual de caluroso?

-Hasta ahora, los modelos de predicción de rango extendido (que abarcan hasta seis semanas) del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, organización internacional de la que forma parte AEMET y que consta de los mejores modelos en el mencionado rango, predecían un mes de marzo cálido y seco en la mayor parte de España. Pero como es lógico cuando nos acercamos a la primavera, época en la que la atmósfera suele ser más cambiante, en su última actualización han mostrado algunos cambios significativos: siguen insistiendo en que será un mes más cálido de lo normal, sobre todo la segunda quincena; ya que la primera tendrá unas temperaturas algo más propias de la época. Y en cuanto a las lluvias, aunque siguen hablando de una primera quincena con menos lluvias de las habituales en buena parte de la Península, sobre todo hacia el oeste, no muestran una tendencia clara en la fachada mediterránea en esa primera quincena, ni tampoco en la mayor parte del país durante la segunda parte del mes. Así pues, queda la puerta más abierta a la llegada de lluvias de lo que lo estaba hasta ahora.

«No está siendo una temporada con grandes nevadas y la nieve que ha podido caer ha sufrido temperaturas altas, por lo que el manto nivoso ha sido, en general, reducido»

-2021 fue el octavo año más seco desde que comenzó el siglo XXI, pero en sus primeros dos meses llovió (y nevó con Filomena) mucho más. ¿Nos encaminamos a un 2022 más seco?

-De momento, hemos arrancado 2022 con muy poca lluvia, y los pronósticos estacionales para marzo, abril y mayo (con toda la incertidumbre que presentan, especialmente y como no nos cansamos de insistir, en primavera) siguen hablando de un trimestre con menos lluvias de las habituales. Más allá de mayo, obviamente, no podemos aventurarnos a hacer un pronóstico.

Escasa nieve y cambio climático

-En cuanto a temperaturas… Febrero ha sido un mes con mínimas bajas, pero con máximas más altas de lo normal. ¿Ha habido fuertes contrastes?

-Depende un poco de las zonas y tendremos que hacer un estudio más pormenorizado cuando acabe el mes. Sin duda, se ha tratado de un febrero más cálido de lo normal en la mayor parte de España, siguiendo la tendencia de los meses anteriores. En cuanto al contraste, en zonas del sur de la Península sí que lo ha habido, con temperaturas máximas más altas de lo normal y mínimas más bajas; en la zona centro y en el norte, en general, los primeros días de febrero también siguieron ese régimen que se extendió durante buena parte de enero; pero después tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas han sido altas para la época.

-Si fuera un empresario de la nieve… ¿estaría preocupado? ¿habrá nieve de aquí a abril para animar la temporada?

-No está siendo una temporada con grandes nevadas en nuestras montañas, como es normal en un invierno tan seco. Además, la nieve que ha podido caer ha sufrido temperaturas altas, por lo que el manto nivoso ha sido, en general, reducido. Como comentábamos antes, ahora los modelos de predicción dejan la puerta abierta a que se puedan producir precipitaciones en marzo, que podrían ser en forma de nieve en las montañas.

«Ya se comienza a observar que los períodos secos son más largos ahora en zonas del sur de la Península y esa tendencia se va a intensificar»

-¿Cree que el cambio climático está detrás de esta falta de lluvias y estos calores primaverales de febrero que, por ejemplo, han acelerado la floración de los almendros?

-No podemos achacar al cambio climático el hecho de que un invierno en concreto sea más cálido de lo normal, pero sí podemos atribuirle la tendencia que estamos observando en los últimos años hacia inviernos cada vez menos fríos (de los siete últimos inviernos, contando el actual, solo uno ha sido más frío de lo normal; el resto han sido cálidos, e incluso el invierno de hace dos años fue el más cálido de toda la serie histórica). Esto no nos exime, y debemos estar preparados, de la ocurrencia de olas de frío o temporales de nieve, tal y como pudimos comprobar con la llegada de Filomena hace poco más de un año. Donde no podemos hacer una atribución clara con respecto al cambio climático es en el tema de la escasez de lluvias durante el invierno, ya que forma parte esencial de nuestro clima alternar períodos muy secos con otros más lluviosos. No obstante, ya se comienza a observar que los períodos secos son más largos ahora en zonas del sur de la Península, tendencia que se intensificará de aquí a mediados de siglo, según las proyecciones del IPCC para la región mediterránea.

-Desde la AEMET ya se advirtió hace meses que venía un año más seco y cálido…desgraciadamente han acertado…

-En AEMET seguimos y seguiremos trabajando para ofrecer los mejores pronósticos de escala estacional posibles, pero hemos de ser conscientes de las limitaciones que los modelos de predicción encuentran en nuestra región geográfica (es mucho más fácil predecir la tendencia de las temperaturas o las lluvias a tres meses en los trópicos que en latitudes medias por la propia dinámica de la atmósfera). Las predicciones para esa escala son necesariamente realizadas en términos de probabilidad, dada la naturaleza caótica del sistema climático.