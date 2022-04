La falta de plantilla en Medicina Legal suspende los juicios en Menores

El Ejecutivo contratará psicólogos a través de empresas especializadas de forma urgente

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, reconoció a este periódico que la situación que está viviendo la plantilla del IMLCF es «delicada» y apuntó que la misma «deriva de la acumulación importante de bajas por incapacidad temporal». Para ello, ha concretado medidas a corto y largo plazo como la contratación de especialistas a través de empresas dedicadas a peritajes psicológicos y la creación por Función Pública de una lista extraordinaria de personal psicólogos y trabajadores sociales.

Vallejo se lamentó de que no haya «personal psicológico ni de trabajo social en las listas oficiales de función pública» y por ello se han visto obligados a «sacar unas listas extraordinarias pero que no podrán ser utilizadas hasta junio, aproximadamente. No había personal cualificado en las listas».

Por el momento, reveló Vallejo, hay seleccionadas más de 8.000 personas en las listas provisionales «y ahora hay que esperar a que se subsanen los defectos y se verifiquen para que pueda convertirse en una lista definitiva». De todos estos, más de 1.000 psicólogos están en la lista de profesionales de la provincia de Las Palmas.

La responsable de Justicia del Gobierno regional, mientras tanto, avanzó que están trabajando «en soluciones urgentes centradas en buscar colaboraciones externas a través de empresas especializadas en peritajes psicológicas que cuenten con personal debidamente cualificado, con el visto bueno del IMLCF, y puedan auxiliarnos en esta situación», expuso. Todo ello, contando con una licitación extraordinaria procedente de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género «ya que es una situación delicada e importante y no se puede demorar hasta junio».

Ya a largo plazo, destacó Vallejo que estaban valorando «una reforma de los puestos de trabajo del IMLCF, ya que su plantilla de psicólogos es insuficiente para las funciones que están desarrollando».

En cuanto a las pruebas periciales que urgen en ámbitos tan sensibles como la Violencia Sobre la Mujer, la viceconsejera espera «tener el problema solucionado esta semana o la próxima», mientras que en el caso de los equipos técnicos de Menores «es más complicado porque tiene que ser personal cualificado específico e integrado dentro de este sistema», apuntó. Por ello, se plantean desde el Ejecutivo canario la posibilidad de realizar «una contratación recurriendo al Servicio Canario de Empleo», manifestó.

«La situación concreta y actual es la concatenación de hechos imprevistos como son las numerosas bajas médicas, unido a la obligación de que el personal que está tiene que disfrutar de un descanso», dijo Carla Vallejo, aunque no deja de sorprender el alto número de bajas que tiene en la actualidad el IMLCF.

«Ahora tenemos que garantizar que, a medio plazo, podamos contar con personal suficiente para poder celebrar todo lo que se ha suspendido en estas dos semanas, en Menores, además de lo que se haya celebrado aún», declaró a CANARIAS7.