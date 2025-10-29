Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: rechazan la subida de tasas aeroportuarias
Una de las imágenes que dejó la sequía en el sur de España el año pasado. EFE

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, lanza su noveno informe sobre los efectos del calentamiento global en la población mundial

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Más de medio millón de muertes causadas por el calor y alrededor de 2,5 millones por los efectos de la contaminación atmosférica cada año. ... Estas son dos de los datos más alarmantes que arroja hoy The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, que analiza desde hace casi una década los efectos del cambio climático en la salud de la población mundial en estudios anuales.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  3. 3 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  5. 5 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  6. 6 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  7. 7 Denunciados dos agentes locales por incautar material de la Policía Portuaria
  8. 8 El Gobierno estudia que los dueños de apartamentos turísticos puedan alquilarlos por su cuenta al margen de la unidad de explotación
  9. 9 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  10. 10 Juicio al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: declara la concejala Inmaculada Medina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación