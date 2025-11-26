Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Evacuan el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio

Las llamas se produjeron alrededor de las siete y media de la madrugada y levantaron una gran humareda

Jesús Nicolás

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:00

Las llamas se adueñaron en la mañana de este miércoles del Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena. El fuego, que afectó a varias plantas del centro hospitalario, levantó una gran humareda. El fuego se declaró en un momento especialmente complejo, cuando hay cambios de turno entre el personal y cuando llegan gran cantidad de usuarios para pasar por consultas.

El 112 recibió multitud de llamadas desde las 7.25 horas alertando de que se había producido un incendio en el hospital y que se veían las llamas en la terraza y la fachada del edificio. Al lugar se desplazaron Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, Policía Local y Policía Nacional.

El fuego se inició en la terraza del bloque 5 del hospital, cuya fachada quedó afectada por el fuego prácticamente por completo. Pese a la intensidad de las llamas, el incendio pudo ser controlado con celeridad por parte de los bomberos. No hay constancia de que existan ni heridos ni fallecidos. En esa zona del Santa Lucía se encuentran la zona de hospitalización de Oncología y de Hematología, así como de ingreso tras cirugías y el laboratorio del centro sanitario. Según aseguran testigos a LA VERDAD, muchos de los pacientes que se encontraban en ese bloque y también del 6 bajaron hasta la calle. El incendio fue perfectamente visible desde el exterior y especialmente desde la contigua carretera CT-33, la de acceso al puerto.

Se evacuaron otras cuatro plantas de hospitalización, la 2, 3, 4 y 6, siguiendo el plan de autoprotección y emergencias del centro sanitario. Desde el Servicio Murciano de Salud y el Hospital Santa Lucía de Cartagena se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas.

La Comunidad Autónoma puso a disposición sus medios aéreos así como a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Finalmente, no se requirió su presencia y se solventó con la rápida actuación de los efectivos de bomberos de Cartagena.

