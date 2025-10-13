Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

La regulación obliga a revisar mensajes privados para combatir la pedofilia

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:55

Comenta

No es la primera vez que una normativa se vuelve contra los propios legisladores y, sobre todo, que una iniciativa concebida para proteger una causa ... justa termina provocando el efecto contrario. En este caso, el debate afecta a dos de los principios más básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: la libertad y la privacidad.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  4. 4 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  8. 8 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

Europa retrasa la votación sobre &#039;Chat Control&#039;: la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles