Un estudio de la ULPGC rompe con el mito de que el nativo digital domine las TIC
Viernes, 9 abril 2021

A las personas nacidas en la era digital se las considera «nativas» de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y, por tanto, que intuitivamente saben como utilizarlas. Un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desmiente este mito, y también el de la «brecha digital», porque la cuestión «no esta entre quienes tienen y no tienen un dispositivo, sino en cómo se relacionan con él». Así lo explica la profesora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la ULPGC María Eugenia Cardenal, que junto a la profesora Sara González, del Departamento de Métodos Cuantitativos de Economía y Gestión y a Alexis López Puig, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, firman el artículo 'La desigualdad digital en el hogar. La escuela como agente compensador' que ha publicado una de las revistas de mayor impacto en los ránquines, 'Computers and Education'.

Según Cardenal, al alumnado, por el hecho de ser «nativo digital» se le atribuye «que ya mágicamente sabe relacionarse con las tecnologías», pero no es así, explica, «tienes un dispositivo, pero no le das el uso que requiere, es como si hablamos de lectura y comprensión lectora», señala como ejemplo.

En el mismo sentido se refiere la profesora a la «brecha digital», que ella prefiere denominar «desigualdad digital» porque «la cuestión no está en la diferencia entre quienes tienen y no tienen un dispositivo, sino en cómo se relacionan con él y la desigualdad digital nos permite entrar en los matices de las distintas formas de relacionarse con los dispositivos digitales». Cardenal ejemplifica este mito aludiendo a las redes sociales. «Puede que alguien esté todo el día en Instagram y que no sepa hacer un sencillo trámite en la página web de la Seguridad Social».

La investigación, explica, surgió de su propia experiencia cuando en marzo del pasado año el sistema educativo tuvo que trasladarse a la teleformación por la pandemia. «Estábamos en confinamiento, encerradas, viendo que nuestro estudiantado, a pesar de ser nativo digital» se relacionaba «mal» con la tecnología, lo que «acarreaba problemas añadidos a la hora de dar clase». No solo era «un problema de recursos económicos, también un problema relacionado con las competencias», advierte.

La investigación se basó en los datos aportados por el informe PISA de 2018, el último disponible, y analizaron «por separado la influencia de la clase social y el sistema de enseñanza».

Cardenal defiende, por un lado, la «universalización» del acceso a las tecnologías, y por otro, la enseñanza de las competencias necesarias para su uso, y ese debe ser el rol de la escuela como elemento «compensador de las desigualdades sociales». La investigadora considera que, además de contar con los dispositivos, el alumnado debe ser evaluado en las competencias necesarias y no «darlas por sentadas» al ser catalogados como nativos digitales. «Y después hacer un uso intensivo en la propia escuela y tener planes específicos de formación. No solo es aumentar la disponibilidad de los ordenadores y conexión a internet en todas las asignaturas, también el desarrollo de una enseñanza crítica y responsable de las nuevas tecnologías que implica la conciencia de las oportunidades», apunta al tiempo que reclama formación para el profesorado para dar respuesta a esa demanda.