Un estudio cifra en 1.900 las hectáreas que podrían legalizarse en Doñana

La nueva ley para aumentar las hectáreas de regadío en Doñana podría legalizar hasta 1.900 hectáreas y no tan solo las 750 que viene defendiendo el gobierno andaluz desde que aprobó hace ya cerca de dos semanas la proposición de ley de regadíos en el Parlamento de Andalucía con el apoyo de Vox. Así lo denuncia WWF en una investigación que concluye que el número de fincas ilegales que pasarían a estar bajo el amparo de la ley supone más del doble de los estimado por el ejecutivo popular.

Esto acarrearía que los regadíos que han minado el agua en el Parque Nacional de Doñana se incrementarían en un 20%. Todo en una zona en la que «ya no hay recursos para esta superficie y no van a existir en un futuro», apuntó el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo. Son unos datos, no obstante, que se suman a los abundantes posicionamientos en contra manifestados durante estos quince días no solo desde la oposición andaluza y el Gobierno Central sino también de la Comisión Europea.

Este lunes el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, advirtió al consejero del ramo de la Junta de Andalucía que la ley que pretende aprobar puede tener «efectos catastróficos» sobre Doñana. En concreto, puntualizó que la nueva ley de regadíos «crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados».

Según denuncia WWF, las hectáreas ilegales que la Junta pretende legalizar equivalen a unos 2000 campos de fútbol, una superficie que se riega ilegalmente fuera de la zona agrícola regable del Plan Especial provienen de dos tipos de suelos: los agrícolas de secano y los forestales. Unos terrenos transformados, denuncia, ilegalmente entre 2004 y 2014.

De esta forma, con la nueva normativa que propone el ejecutivo del popular Juanma Moreno, 1432,4 hectáreas calificadas de secano pero que regaron en algún momento entre 2004 y 2014 pasarían a ser suelos regables sin ningún tipo de requisito, a pesar de su ilegalidad. «Con la actual redacción de la proposición, bastaría una sola campaña de riego entre los años mencionados para dejar de ser un suelo de secano y pasar a regadío multiplicado hasta por diez su valor de mercado», denuncian desde WWF.

Y van a más. Apuntan que a partir de 2004, año en el que se aprobó el POTAD (el plan que ordena el territorio en Doñana y establece los límites donde no se permiten nuevos cultivos de regadío) se multiplicaron las hectáreas en regadío, sabiendo que tendrían que extraer ilegalmente agua del acuífero para cultivar fresas y frutos rojos. De acuerdo a las pruebas obtenidas por WWF durante la investigación, el 70% de estas hectáreas de secano no se habían regado nunca antes del POTAD«.